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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مايان السيد تفاجئ الجمهور بـ زغرودة مصرية في حفل زفاف.. فيديو وصور

صدى البلد

شاركت مايان السيد،جمهورها،بأحدث إطلالاتها من حفل زفاف صديقتها، ونشرت صورها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وفاجأت مايان السيد الحضور بزغرودة لصديقتها وخطفت الأنظار بطريقتها المرحة، كما تألقت "مايان" وارتدت بدلة باللون الأزرق، وتركت خصلات شعرها على كتفيها بطريقة ذيل الحصان، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.

يذكر أن مايان السيد، شاركت في مسلسل "الاختيار 3" الذي عرض في دراما رمضان 2022، وقدمت دور آية ابنة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جسد شخصيته في العمل الفنان ياسر جلال.


أدى النجوم أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، بطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي يحكي بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، بمشاركة النجوم: محمد رياض، إيمان العاصي، خالد الصاوي، صبري فواز، محمود البزاوي، وهشام إسماعيل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

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