نيكول سابا تكشف تفاصيل انفصالها عن زوجها يوسف الخال لمدة 6 سنوات

تحدثت الفنانة نيكول سابا خلال لقائها في برنامج كتاب الشهرة عن فترة انفصالها عن الفنان اللبناني يوسف الخال ، في الفترة ما بين 2002 إلى 2008.

وقالت نيكول سابا :" قائلةً، إن هناك ظروفا وضغوطا خارجية تضغط على كلينا، وذلك لأننا كان شغلنا الشاغل بناء أسمائنا في المجال الفني، وكلانا اتخذ قرار الانفصال، وكأن الانفصال كان دفعة قوية لنا وأصبحت الزعزعة صعبة في الحدوث بيننا، ورجوعنا كان قويا".

حذف أغنية نيكول سابا:



يذكر أن كشفت الفنانة نيكول سابا عن الأسباب الحقيقية لحذف كليبها الجديد "سمك القرش" من القناة الرسمية لها على موقع الفيديوهات يوتيوب بعد ساعات من إطلاقها رسميا، مؤكدة وجود مشكلة بسيطة فقط تعمل على حلها.

وعلقت نيكول على حذف الأغنية عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت، "أنا ما حذفت كليبي الجديد سمك القرش.. صار فيه مشكلة صغيرة عم نحلّها.. وإن شاء الله ساعة وبيرجع بصير موجود عاليوتيوب..‏ الحمد لله العيون من أولّها مبلّشة بس خير كل شي بينحلّ والصبر جميل"