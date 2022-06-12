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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يعرض في 33 دولة حول العالم.. محمد إمام يروج لفيلم عمهم على طريقته|شاهد

فيلم عمهم
فيلم عمهم

نشر الفنان محمد إمام صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر في الصورة بوستر فيلمه القادم عمهم مرسوما من أحد الجمهور ، وبذلك روج محمد إمام لفيلمه ، مما نال اعجاب متابعيه.

 

وسيعرض الفيلم في 33 دولة حول العالم بداية من يوم 21 من الشهر الجاري.

وكان قد ظهر إمام، في البوستر بثوب الملاكم، وفي يديه "جنزير"، ويقف خلفه مشجعوه، وهم في حماس شديد، ويصفقون له.

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، مهندس صوت أحمد سمير، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من  سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.

محمد امام محمود حافظ أحمد السبكي محمد لطفي الفيل ايتن عامر عمهم فيلم عمهم

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