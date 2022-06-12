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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 12-6-2022

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 12-6-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، الأحد الموافق 12-6-2022، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

 

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 6 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 3.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2.25 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 3.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 4 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 7.5 جنيه للكيلو كأعلى سعر.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 12 – 6 – 2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 12-6-2022

سعر الخضراوات اليوم

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3.75 جنيه للكيلو، والرومي بـ 3 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 3.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4.5 جنيه، والألوان بـ8 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 5.5 جنيه.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 3.5 جنيه، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 20 جنيها، والثوم بـ 11 جنيها، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر ورق العنب البناتي إلى 14 جنيها.


أسعار الفاكهة اليوم الأحد

وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 3.5 جنيه، والجريب فروت إلى 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 17 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيها، والتفاح المصري 8 جنيهات للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7 جنيهات للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 12 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 4.5 جنيه.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 40 جنيها ، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 6.5 جنيه للكيلو، بينما سجل برقوق هوليو 18 جنيها للكيلو، والمشمش الصحراوي وصل إلى 9 جنيهات للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.

 

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