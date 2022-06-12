15 يونيو.. انطلاق المؤتمر الدولي السنوي العاشر لأمراض الدم بطب عين شمس

ينطلق في ١٥ يونيو المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم و زرع النخاع التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكليه الطب جامعة عين شمس.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين ١٥، ١٦ يونيو ،تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ،الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

يشارك في المؤتمر ١٦ طبيب عالمى بالإضافة إلى نخبة من الاستشاريين و أساتذه امراض الدم من جامعات ( عين شمس ،القاهره ، المنصورة ، المنوفيه ،الإسكندرية ، طنطا ، سوهاج ، أسيوط ، قناه السويس ) و المعهد القومي للأورام و معهد ناصر والشيخ زايد التخصصي بالإضافة إلي مشاركة من مستشفى المعادي العسكري ومستشفى الشرطة و المركز الطبي العالمي إلي جانب مشاركات من الدول المختلفه من انجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية من الكويت و السعوديه و الإمارات .