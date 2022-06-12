عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 يونيو.. انطلاق المؤتمر الدولي السنوي العاشر لأمراض الدم بطب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينطلق في ١٥ يونيو المؤتمر الدولى السنوى العاشر  للجمعية المصرية لأمراض الدم و زرع النخاع التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكليه الطب جامعة عين شمس.

 

 ويستمر المؤتمر لمدة يومين ١٥، ١٦ يونيو ،تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ،الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

txt

تعرف علي المرحلة النهائية من فعاليات مسابقة نفذ فكرتك بجامعة عين شمس

txt

افتتاح مسرح طلعت حرب بنوعية جامعة عين شمس.. اليوم

يشارك في المؤتمر  ١٦ طبيب عالمى بالإضافة إلى نخبة من الاستشاريين و أساتذه امراض الدم من جامعات ( عين شمس ،القاهره ، المنصورة ، المنوفيه ،الإسكندرية ، طنطا ، سوهاج ، أسيوط ، قناه السويس ) و المعهد القومي للأورام و معهد ناصر والشيخ زايد التخصصي بالإضافة إلي مشاركة من مستشفى المعادي العسكري ومستشفى الشرطة و المركز الطبي العالمي إلي جانب مشاركات من الدول المختلفه من انجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية من الكويت و السعوديه و الإمارات .

كلية الطب جامعة عين شمس للجمعية المصرية لأمراض الدم و زرع النخاع الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير التعليم العالى والبحث العلمى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

موضوعات متعلقة

أول اختبار أيلتس للمركز الثقافي البريطاني بقاعات ألسن عين شمس الإلكترونية الجديدة

تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين .. بناء لـ جسور المعرفة مع الباحثين .. صور

التضامن: الدولة أطلقت استراتيجية وطنية لنشر الوعي المناخي

وزير القوي العاملة: البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ ذات محتوي علمي رائد في أفريقيا

ترشيحاتنا

تخصصت في النصب على المواطنين بالقاهرة.. عصابة تواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

المالية ترفع اقتراضها من البنوك بمعدل 2.5 مليار جنيه في أسبوع

اصطدام أتوبيس سياحي بجبل بمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء وإصابة 24 راكبا.. تفاصيل

بسبب الحصار الروسي.. الرئيس الأوكراني: العالم سيواجه مجاعة

الري: مشروع التكيف مع التغيرات المناخية يستهدف حماية ٦٩ كيلو متر في المحافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 12-6-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

عبدالمجيد عبدالله يحيي حفلا فى السعودية .. 24 يونيو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ