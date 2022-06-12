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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط تهريب 12 كيلو حشيش للخارج عبر ميناء نويبع

حشيش
حشيش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانئ قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) بتهريب كمية من مخدر الحشيش مستخدماً سيارة "مقطورة" قيادته والتابعة لإحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بالقاهرة  ومحملة ببضائع لصالح إحدى الشركات بالخارج ، فضلاً عن قيامه بإعداد مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاعى (الأمن العام – الأمن الوطنى) تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلال السيارة المشار إليها بميناء نويبع البحرى دائرة قسم شرطة نويبع ، وعُثر بحوزته على ( 12,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبالغ مالية "محلية، أجنبية" –هاتف محمول).

كما تبين تحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص "جارى ضبطه" – مقيم بدائرة قسم شرطة نويبع بمحافظة جنوب سيناء) وذلك لتسليمها لأحد الأشخاص بالخارج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (875,000) جنية تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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