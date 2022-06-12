الجزار: تكثيف العمالة والمعدات للإسراع بمعدلات التنفيذ والانتهاء من مشروعات العلمين الجديدة

فى مستهل زيارته للمدينة، عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة العلمين الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة.



واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة عن الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات السكنية والخدمية، وأعمال المرافق والطرق وغيرها بمدينة العلمين الجديدة، مشددا على الإسراع بمعدلات التنفيذ وتكثيف أعداد العمالة والمعدات والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات فى المواعيد المحددة.

ووصل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمدينة العلمين الجديدة لتفقد المشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها الأبراج الشاطئية والمشروعات السكنية والخدمية.