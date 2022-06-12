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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمن لم يتمكن من التقديم.. شعراوي: هناك قانون جديد للتصالح على مخالفات البناء 

افتتاح الدورة التدريبية
افتتاح الدورة التدريبية الثانية للكوادر الأفريقية

نفي اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية إلغاء أو تأجيل إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الرئاسي “حياة كريمة” .

وقال  "شعراوى"، إن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة "، علي الرغم من التحديات التي تواجهنا في الزيادة  بأسعار الخامات.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أنه لا يوجد تأجيل لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، وإنما قد يكون هناك ترحيل لمدة شهر أو اثنين، مؤكدًا أن القيادة السياسية عازمة علي استكمال البرنامج.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم تجاوز الميزانيات التي تم إعدادها مسبقًا للمبادرة نتيجة التغيرات التي يشهدها العالم وغلاء الأسعار.

وأشار شعراوي فيما يختص مخالفات البناء، إلى أن هناك قانونًا جديدًا للتصالح على مخالفات البناء أو استكمال للقانون الحالي، للحالات التي لم تتمكن من التصالح علي مخالفات البناء.

وأكد شعراوي أن التشريع الجديد الخاص بمخالفات البناء، سيضم العديد من الحالات التي لم تتمكن من التقديم، وسيتفادي سلبيات القانون الحالي.

وأضاف في تصريحات خاصة علي هامش افتتاح الدورة التدريبية الثانية للقيادات الأفريقية، أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء علي القانون الجديد وتم احالته لمجلس النواب لمناقشته.

في سياق آخر أشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالعمل على دعم جهود جميع الدول الأفريقية الشقيقة في مسيرة التنمية والبناء .

 وقال وزير التنمية المحلية إن القيادة السياسية منذ توليها المسئولية تعطى أولوية قصوى لمساندة دول القارة في كافة المجالات التنموية وتوفير قدرات وإمكانيات مصر المختلفة لتحقيق الرخاء والتقدم للشعوب الأفريقية مع الاهتمام المستمر ببناء القدرات والتدريب للكوادر فى العديد من المجالات.

جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية خلال افتتاحه الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الأفريقية بالقاهرة فى مجال التنمية المحلية واللامركزية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية ، ويشارك في الدورة التي تستمر لمدة 10 أيام 24 متدرباً من 17 دولة أفريقية هي ( بوركينا فاسو - الجابون - بوروندي - جنوب السودان - غينيا الاستوائية- سيراليون - الكاميرون - الكونغو برازافيل - جزر القمر - توجو - تشاد - مالاوي - سيشل - جيبوتي - زامبيا - الكونغو الديمقراطية- موريتانيا) .

شعراوى حياة كريمة المرحلة الثانية التنمية المحلية مبادرة حياة كريمة مخالفات البناء

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