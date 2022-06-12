عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدى البلد يرصد الأعمال والمشغولات اليدوية في قرية الفخارين .. صور

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد، صباح اليوم الأحد عدة صور من قرية الفخارين، والتي تعد إرثاً حضارياً مهما.

ويعد الفخار أحد أقدم الصناعات المصرية علي مر التاريخ، ونظرا لأهميته يستخدم حتي الآن منذ قرون، وتعد صناعته أحد اصعب الصناعات، لأن العاملين فيها يصنعونه يدويا دون تدخل الآلات.

واستكمالا للجهود المبذولة للحفاظ على هذه الحرف الفنية و التراثية من الاندثار والتي تعبر عن الهوية المصرية الى جانب جعلها مزارا سياحيا من الطراز الأول عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا بقرية الفواخير بحضور العميد ماجد فوزي المشرف العام لمشروع قرية الفواخير والمستشار أيمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية ، والدكتور محمد السيد ابو ليلة رئيس حي مصر القديمة والمهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية واعضاء اللجنة الفرعية لقرية الفواخير وعدد من أعضاء المجتمع المدني وشركة للدعاية والاعلان لبحث الخطط المنظمة والية العمل بمعرض قرية الفواخير والمقرر افتتاحه نهاية شهر يونيو الجاري .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الهدف من المعرض هو السعي الدائم لمد يد العون لهذه المهنة العريقة والمساعدة لخلق فرص تسويقية على المستوى المحلى بل والعالمي للقرية وتنشيط لهذه الصناعة اليدوية والحرف التي تضمها، مما يعود بتنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتنشيط سوق العمل من خلال تنظيم معرض داخل قرية الفواخير لعرض منتجات الفخار والخزف بشكل حضارى وراقي يجذب المواطنين ووضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة.

IMG-20220612-WA0048
IMG-20220612-WA0048
IMG-20220612-WA0045
IMG-20220612-WA0045
IMG-20220612-WA0046
IMG-20220612-WA0046
IMG-20220612-WA0047
IMG-20220612-WA0047
IMG-20220612-WA0042
IMG-20220612-WA0042
IMG-20220612-WA0043
IMG-20220612-WA0043
IMG-20220612-WA0044
IMG-20220612-WA0044
IMG-20220612-WA0039
IMG-20220612-WA0039
IMG-20220612-WA0040
IMG-20220612-WA0040
IMG-20220612-WA0041
IMG-20220612-WA0041
IMG-20220612-WA0035
IMG-20220612-WA0035
IMG-20220612-WA0036
IMG-20220612-WA0036
IMG-20220612-WA0037
IMG-20220612-WA0037
IMG-20220612-WA0038
IMG-20220612-WA0038
IMG-20220612-WA0027
IMG-20220612-WA0027
IMG-20220612-WA0028
IMG-20220612-WA0028
IMG-20220612-WA0029
IMG-20220612-WA0029
IMG-20220612-WA0030
IMG-20220612-WA0030
IMG-20220612-WA0031
IMG-20220612-WA0031
IMG-20220612-WA0032
IMG-20220612-WA0032
IMG-20220612-WA0033
IMG-20220612-WA0033
IMG-20220612-WA0034
IMG-20220612-WA0034
IMG-20220612-WA0023
IMG-20220612-WA0023
IMG-20220612-WA0024
IMG-20220612-WA0024
IMG-20220612-WA0025
IMG-20220612-WA0025
IMG-20220612-WA0026
IMG-20220612-WA0026
IMG-20220612-WA0020
IMG-20220612-WA0020
IMG-20220612-WA0021
IMG-20220612-WA0021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز: زلة لسان بوش بشأن أوكرانيا تفضح نفاق أمريكا

شعراوي: تطبيق العقوبات على المتخلفين عن دفع أقساط التصالح في مخالفات البناء

أوكرانيا تعلن إقامة مسارين لتصدير القمح والحبوب لتجنب أزمة غذاء عالمية

حكم قاسٍ في قضية اغتصاب كريستيانو رونالدو لامرأة في نيفادا

مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة بالرياح التوفيقي بالقليوبية

لمن لم يتمكن من التقديم.. شعراوي: هناك قانون جديد للتصالح على مخالفات البناء 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدعة العقل.. قصة ظاهرة وهم القمر وتسببها في تغير حجمه

أمل جديد.. نجاح عملية زرع أمعاء دقيقة من إنسان لآخر

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

فيديو

حط التليفون في البروفه .. ضبط عامل بمحل ملابس يصور السيدات خلسة

الأزهر: الشذوذ الجنسي فاحشةٌ مُنكرةٌ وجريمة مخالِفةٌ للفطرة الإنسانية وهادِمة للقيم الأخلاقية

حكايتها مع ياسر جلال وطلاقها 6 سنوات.. نيكول سابا تهاجم محمد رمضان:مستفز

احموا أطفالكم .. هجوم عنيف على شركة ديزني لترويجها للمثلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ