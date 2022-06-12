صدى البلد يرصد الأعمال والمشغولات اليدوية في قرية الفخارين .. صور

رصدت عدسة صدى البلد، صباح اليوم الأحد عدة صور من قرية الفخارين، والتي تعد إرثاً حضارياً مهما.
ويعد الفخار أحد أقدم الصناعات المصرية علي مر التاريخ، ونظرا لأهميته يستخدم حتي الآن منذ قرون، وتعد صناعته أحد اصعب الصناعات، لأن العاملين فيها يصنعونه يدويا دون تدخل الآلات.
واستكمالا للجهود المبذولة للحفاظ على هذه الحرف الفنية و التراثية من الاندثار والتي تعبر عن الهوية المصرية الى جانب جعلها مزارا سياحيا من الطراز الأول عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا بقرية الفواخير بحضور العميد ماجد فوزي المشرف العام لمشروع قرية الفواخير والمستشار أيمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية ، والدكتور محمد السيد ابو ليلة رئيس حي مصر القديمة والمهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية واعضاء اللجنة الفرعية لقرية الفواخير وعدد من أعضاء المجتمع المدني وشركة للدعاية والاعلان لبحث الخطط المنظمة والية العمل بمعرض قرية الفواخير والمقرر افتتاحه نهاية شهر يونيو الجاري .
وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الهدف من المعرض هو السعي الدائم لمد يد العون لهذه المهنة العريقة والمساعدة لخلق فرص تسويقية على المستوى المحلى بل والعالمي للقرية وتنشيط لهذه الصناعة اليدوية والحرف التي تضمها، مما يعود بتنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتنشيط سوق العمل من خلال تنظيم معرض داخل قرية الفواخير لعرض منتجات الفخار والخزف بشكل حضارى وراقي يجذب المواطنين ووضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة.