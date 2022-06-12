عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإعلان عن 26 وظيفة قيادية بوزارة السياحة والآثار

وزارة السياحة
وزارة السياحة

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن  ٢٦ وظيفة من الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، وذلك على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اعتباراً من اليوم ١٢ يونيو ، وحتى ٢١ يوليو المقبل.

ويأتي ذلك بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة والذي تم تحديثه استكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري الحكومي لإكسابه مزيد من المرونة والسرعة في تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل، وحرص وزارة السياحة والآثار على تمكين الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة، والارتقاء بمنظومة العمل بما يتسق مع توجه الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري.

وقد تضمن الإعلان عن وظيفة الوكيل الدائم للوزارة بالمستوى الوظيفي الممتاز، وعدد ٣ وظائف رئيس إدارة مركزية بالمستوى الوظيفي العالي وهم:
- رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة. 
- رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية. 
- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

كما تضمن الإعلان عدد ٢٢ وظيفة مدير عام، وهم:
- مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية. 
- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني. 
- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.
- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي. 
- مدير عام الإدارة العامة للإتصال السياسي والشئون البرلمانية. 
- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات. 
- مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف. 
- مدير عام الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين. 
- مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية والاستثمار. 
- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية. 
- مدير عام الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة. 
- مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على شركات السياحة. 
- مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية. 
- مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية. 
- مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية. 
- مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية. 
- مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية. 
- مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية. 
- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي. 
- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية. 
- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية. 
- مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة السياحية.

جدير بالذكر أن هذا الإعلان هو الثاني خلال عام ٢٠٢٢، حيث سبق وأن أعلنت الوزارة عن عدد ٤ وظائف قيادية أخرى خلال شهر فبراير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة تضمن استحداث وتطوير بعض التقسيمات التنظيمية الجديدة والمستحدثة، لأول مرة، في ضوء دمج وزارتي السياحة والآثار، وذلك وفقاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادرة في هذا الشأن.

ويمكن للراغبين في التقدم لهذه الوظائف المعلنة ومعرفة شروط التقديم لها الاطلاع على الإعلان من خلال متابعة الرابط الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=FnnuBh/D9gWA5t4YH1ZOHA==

 

وزارة السياحة والآثار السياحة استثمار مجلس الوزراء شركات السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

اليوم.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

ترشيحاتنا

مدبولي: توجيهات رئاسية بتكثيف أبحاث الكشف عن الثروات المعدنية في أرجاء البلاد

تعليمات عاجلة لمديريات التعليم بشأن خطابات ندب المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

مهاجمة الأهداف المعادية في ختام التدريب الجوى المصرى السعودى فيصل – 12

أخبار الفن..أول ظهور لـ سلمان خان بعد محاولة اغتياله.. وفاة شقيق طلعت زكريا ورفيق كفاح محمد منير

هل تقبل توبة الإنسان عند مرض الموت؟ الإفتاء تجيب

رئيس فنلندا: اعتراضات تركيا على انضمامنا لحلف الناتو كان مفاجأة لنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائق مزورة.. تفاصيل براءة كريستيانو رونالدو من اغتصاب امرأة في نيفادا

خدعة العقل.. قصة ظاهرة وهم القمر وتسببها في تغير حجمه

أمل جديد.. نجاح عملية زرع أمعاء دقيقة من إنسان لآخر

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

فيديو

مواجهة ساخنة بين جمال علام وأحمد مجاهد بعد الخسارة أمام إثيوبيا|ماذا حدث؟

وزير الدفاع لنظيره العراقي: حريصون على زيادة التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية

حط التليفون في البروفه .. ضبط عامل بمحل ملابس يصور السيدات خلسة

الأزهر: الشذوذ الجنسي فاحشةٌ مُنكرةٌ وجريمة مخالِفةٌ للفطرة الإنسانية وهادِمة للقيم الأخلاقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

اﻟﻤﺰﻳﺪ