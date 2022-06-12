الإعلان عن 26 وظيفة قيادية بوزارة السياحة والآثار

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن ٢٦ وظيفة من الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، وذلك على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اعتباراً من اليوم ١٢ يونيو ، وحتى ٢١ يوليو المقبل.

ويأتي ذلك بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة والذي تم تحديثه استكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري الحكومي لإكسابه مزيد من المرونة والسرعة في تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل، وحرص وزارة السياحة والآثار على تمكين الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة، والارتقاء بمنظومة العمل بما يتسق مع توجه الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري.

وقد تضمن الإعلان عن وظيفة الوكيل الدائم للوزارة بالمستوى الوظيفي الممتاز، وعدد ٣ وظائف رئيس إدارة مركزية بالمستوى الوظيفي العالي وهم:

- رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة.

- رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

كما تضمن الإعلان عدد ٢٢ وظيفة مدير عام، وهم:

- مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية.

- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.

- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.

- مدير عام الإدارة العامة للإتصال السياسي والشئون البرلمانية.

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

- مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف.

- مدير عام الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين.

- مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية والاستثمار.

- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

- مدير عام الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة.

- مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على شركات السياحة.

- مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية.

- مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية.

- مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية.

- مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية.

- مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية.

- مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.

- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

- مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة السياحية.

جدير بالذكر أن هذا الإعلان هو الثاني خلال عام ٢٠٢٢، حيث سبق وأن أعلنت الوزارة عن عدد ٤ وظائف قيادية أخرى خلال شهر فبراير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة تضمن استحداث وتطوير بعض التقسيمات التنظيمية الجديدة والمستحدثة، لأول مرة، في ضوء دمج وزارتي السياحة والآثار، وذلك وفقاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادرة في هذا الشأن.

ويمكن للراغبين في التقدم لهذه الوظائف المعلنة ومعرفة شروط التقديم لها الاطلاع على الإعلان من خلال متابعة الرابط الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=FnnuBh/D9gWA5t4YH1ZOHA==