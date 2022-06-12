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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن يقود المصري خلال مباراته أمام المنصورة في كأس مصر

صدى البلد

أنهت ادارة النادي المصري رسميًا اجراءات اصدار البطاقات الخاصة بالجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة حسام حسن.

 

جاء ذلك قبل نحو ساعتين من مباراة الفريق أمام نظيره فريق المنصورة بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب.


ويتكون الجهاز الفني من حسام حسن مديرًا فنيًا ، ابراهيم حسن مديرًا للكرة ، طارق سليمان مدربًا عامًا ، حسن مصطفى مدربًا مساعدًا ، عماد المندوه مدربًا لحراس المرمى ،  وليد بدر مديرًا اداريًا ، الدكتور محمد عنان طبيبًا للفريق.

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