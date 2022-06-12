بطولة آسر ياسين.. مسلسل الثمانية يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

تمكن مسلسل الثمانية من الدخول القى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر، وذلك من خلال منصة شاهد VIP .

حيث أحتل مسلسل الثمانية المركز السابع من أصل 10 مراكز للأعمال الأكثر مشاهدة فى مصر خلال الفترة الحالية .

وكانت قد دارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الثمانية بين مصر وفرنسا ، حيث تم تصوير المشاهد في البلدة الأخيرة بين باريس ومارسليا .

أبطال مسلسل الثمانية :



مسلسل "الثمانية" بطولة الفنان آسر ياسين وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، وريم مصطفى، ومحمد علاء، وفراس سعيد، بجانب نخبة من النجوم العرب. ومن تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

تصدر مسلسل “الثمانية” لـ آسر ياسين، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك قبل عرضه اليوم الخميس على منصة شاهد.

أحداث الحلقة الأولى :



وحملت الحلقة التي بلغت مدتها 54 دقيقة، العديد من الأحداث المثيرة، حيث بدأ التعرف على شخصية الابطال ، ومنها الضابط الذى يلعب شخصيته آسر ياسين، حيث بدأت الحلقة بذهابه برفقة والدته “حنان سليمان ”وشقيقته “سارة عبد الرحمن” ، الى حفل عيد ميلاد رجل أعمال “ خالد الصاوي ” .

وكشفت الحلقة عن عدم ارتياح رجل الاعمال للضباط الذى تربطه علاقة حب بابنته “ لارا إسكندر ” ، ومن خلال الفلاش باك يتعرف المشاهد أن بداية قصة الحب ، جاءت بسبب دراسة كل من ابنة رجل الاعمال وشقيقة الضابط في إحدى الجامعات بفرنسا .