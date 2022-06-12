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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. مقتدى الصدر يطالب نواب كتلته بتقديم استقالاتهم من البرلمان

صدى البلد

دعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق اليوم الأحد، رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري، لتقديم استقالات نواب الكتلة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال مقتدى الصدر في رسالة خطية، "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات نواب الكتلة الى رئيس مجلس النواب.. مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة.. كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف إنقاذ وطن لما أبدوه من وطنية وثبات".

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وأضاف مقتدى الصدر "هذه الخطوة تعتبر تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه من المصير المجهول، كما ضحينا سابقاً من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه وازدهاره واستقراره".

وكان نواب الكتلة الصدرية وقعوا الخميس الماضي استقالاتهم جميعاً ووضعوها تحت تصرف الصدر، بعد أن أعلن الأخير أن نواب كتلته البرلمانية مستعدون لتقديم الاستقالة.

دعوة الصدر لاستقالة نوابه

واعتبر الصدر سابقاً إن الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق "مفتعل"، وأن إصلاح البلاد "لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية".

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