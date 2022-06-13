سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الاثنين

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 13 يونيو 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 18.64جنيه للشراء و 18.75جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( مصرف أبوظبى الاسلامي،البركة) 18.68جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي،مصر إيران للتنمية) 18.67جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (كريدى اجريكول،قطر الوطني QNB ) نحو 18.66جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 18.65جنيه للشراء و 18.71جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (فيصل الإسلامى،المصرف المتحد)نحو 18.65جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية،الامارات دبي الوطني ) نحو 18.63جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.



أعلى سعر شراء الدولار



ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.68جنيه للشراء

واصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرى خلال اجتماعها أول أمس قرار برفع سعر الفائدة علي الودائع والاقتراض 2% ليصبح سعر الفائدة علي الودائع 11.25%و علي الاقتراض 12.25% سعر الائتمان والخصم ليصبح11.75%وذلك للمره الثانية علي التوالي .

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

