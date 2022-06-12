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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المحامين تناقش أهم الموضوعات والمسائل التي يثيرها قانون المرافعات في الواقع العملي

صدى البلد

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى،  محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام لأربع نقابات فرعية، وهي؛ «شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان»، تحت رعاية  مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، وبإشراف  حسين الجمال الأمين العام، و إسماعيل طه عضو مجلس، مقررا عام المعهد. 


ألقى المحاضرتين الدكتور سمير شعبان،  المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة و ذكر المحاضر آخر التعديلات التي جرت على القانون قائلًا :« آخر تعديل ورد في قانون المرافعات كان بالقانون رقم 191 لسنة 2020 ، ومنذ صدوره ورد عليه العديد من التعديلات في بعض مواده 
وفيما يسمى بالاختصاص».

ثم تطرق المحاضر إلى تعريف قانون المرافعات، فأشار إلى أن المحامي يواجه هذا القانون في كل خطوة يخطوها في عمله بمهنة المحاماة ، لافتًا إلى أن المحاضرة تركز على أهم الموضوعات والمسائل التي يثيرها قانون المرافعات في الواقع العملي.
وقال الدكتور سمير شعبان ، إن البعض من السادة المحامين قبل أن يدخل جلسات المحكمة يفاجأ بأنه يخسر دعواه لعيب شكلي أو إجرائي، ولتلاشي هذه المسألة يجب فهم قانون المرافعات بشكل صحيح ودقيق.
وعرف المحاضر قانون المرافعات بأنه : «مجموعة القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي» شارحًا: «وهذا يعني أن من أول رفع الدعوى حتى صدور الحكم ثم مرحلة تنفيذ الحكم جميعه يخضع لقانون المرافعات» ، ومشيرًا إلى أن المحامي بتميز عن غيره بفكرة البحث، فيجب أن يكون عالم في أي مكان يبحث ليخدم قضيته .
 

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