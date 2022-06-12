الإدارية العليا ترفض السماح لشركة فوسفات بالتنقيب في أملاك "الثروة المعدنية"

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر، والمتضمن حرمان شركة تنقيب عن الفوسفات ومحاجر ، من إصدار ترخيص بالبحث واستغلال خام الفوسفات والخامات المنجمية من رخام وجرانيت، ببعض الأماكن المحجوز التنقيب فيها للهيئة المصرية العامة للمساحة والثروة المعدنية ، ورفضت المحكمة طعن الشركة .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أحمد شمس ، سلامة محمد ، د.حسن هند ، عادل فاروق ، نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 63322 لسنة 61 ق.عليا .

​وثبت للمحكمة ، أن الشركة الطاعنة تعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية بحسب الغرض من إنشائها، و تقدمت بعدد 29 طلبا للهيئة المصرية العامة للمساحة والثروة المعدنية منذ عام ٢٠٠٦ ، بالترخيص لها بالبحث عن خام الفوسفات بالمناطق والمساحات المبينة تفصيلاً بطلبات الشركة .

وردت الهيئة بمذكرة دفاعها المودعة صورتها ، أمام محكمة أول درجة تفصيلا على كل طلبات الشركة المدعية بأن المناطق المبينة بها ضمن المناطق المحجوزة للهيئة ، وأنه تم إخطار الشركة بذلك في تاريخ لاحق لتقديم كل طلب على حدة، وهذا الأمر لم يجحده الطاعن بصفته .

وإذ استبان من الأوراق أن المناطق المقدم بشأنها طلبات الشركة تقع ضمن المساحات المحجوزة للبحث عنها بمعرفة الهيئة فإن التصرف فيها – إذا رغبت الهيئة في التصرف في ذلك - يكون بإجراء مزايدة عامة، فإذا لم يتقدم لها أحد يجوز للهيئة التصرف فيها حسب أسبقية الطلب،وذلك كله وفقاً لما تقدره الهيئة محققاً للصالح العام .

وإذ لم يثبت طرح هذه المساحات بالمزايدة فإنه لا إلزام على الهيئة بالتصرف فيها للغير، ومن ثم يكون طلبات شركات الفوسفات ، بإلزام الهيئة المدعى عليها بمنحها تراخيص بحث في المناطق والمساحات المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى والمقدم عنها عدد 29 طلبا للهيئة جديرة بالرفض.