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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإدارية العليا ترفض السماح لشركة فوسفات بالتنقيب في أملاك "الثروة المعدنية"

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر، والمتضمن حرمان شركة تنقيب عن الفوسفات ومحاجر ، من إصدار ترخيص بالبحث واستغلال خام الفوسفات والخامات المنجمية من رخام وجرانيت، ببعض الأماكن المحجوز التنقيب فيها للهيئة المصرية العامة للمساحة والثروة المعدنية ، ورفضت المحكمة طعن الشركة  .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أحمد شمس ، سلامة محمد ، د.حسن هند ، عادل فاروق ، نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 63322 لسنة 61 ق.عليا .

​وثبت للمحكمة ، أن الشركة الطاعنة تعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية بحسب الغرض من إنشائها، و تقدمت بعدد 29 طلبا للهيئة المصرية العامة للمساحة والثروة المعدنية منذ عام ٢٠٠٦ ،  بالترخيص لها بالبحث عن خام الفوسفات بالمناطق والمساحات المبينة تفصيلاً بطلبات الشركة .
وردت الهيئة بمذكرة دفاعها المودعة صورتها ، أمام محكمة أول درجة تفصيلا على كل طلبات الشركة المدعية بأن المناطق المبينة بها ضمن المناطق المحجوزة للهيئة ، وأنه تم إخطار الشركة بذلك في تاريخ لاحق لتقديم كل طلب على حدة، وهذا الأمر لم يجحده الطاعن بصفته .

وإذ استبان من الأوراق أن المناطق المقدم بشأنها طلبات الشركة تقع ضمن المساحات المحجوزة للبحث عنها بمعرفة الهيئة فإن التصرف فيها – إذا رغبت الهيئة في التصرف في ذلك - يكون بإجراء مزايدة عامة، فإذا لم يتقدم لها أحد يجوز للهيئة التصرف فيها حسب أسبقية الطلب،وذلك كله وفقاً لما تقدره الهيئة محققاً للصالح العام .

وإذ لم يثبت طرح هذه المساحات بالمزايدة فإنه لا إلزام على الهيئة بالتصرف فيها للغير، ومن ثم يكون طلبات شركات الفوسفات ، بإلزام الهيئة المدعى عليها بمنحها  تراخيص بحث في المناطق والمساحات المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى والمقدم عنها عدد 29 طلبا للهيئة جديرة بالرفض.

مجلس الدولة خام الفوسفات الثروة المعدنية البحث والتنقيب رئيس مجلس الدولة الثروات المعدنية

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