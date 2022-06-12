الإرياني: الهدنة الأممية كشفت حقيقة مليشيا الحوثي ووقوفها حجر عثرة أمام جهود التهدئة

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الارياني أن الهدنة الأممية والمفاوضات التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمان، كشفت من جديد للداخل والخارج حقيقة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وأضاف معمر الإرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن الأحداث التي شهدتها اليمن منذ سريان الهدنة أكدت أن مليشيا الحوثي هي من تقف حجر عثرة أمام جهود التهدئة وإحلال السلام، وتحاصر المدنيين، وتنهب الإيرادات لصالحها بدل توجيهها لدفع مرتبات الموظفين، وتتخذ من الملف الإنساني مادة للتضليل والابتزاز والمساومة"‏.



وأشار الإرياني، إلى أن الحكومة شرعت منذ اللحظة الأولى لإعلان سريان الهدنة الأممية بتنفيذ كافة التزاماتها الواردة في إعلان الهدنة، فأوقفت إطلاق النار بمختلف الجبهات، وسهلت وصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، وإعادة تشغيل مطار صنعاء وقدمت الكثير من التنازلات في سبيل تحقيق ذلك‏، حرصا منها على رفع المعاناة عن كاهل اليمنيين.



كما أشار إلى أنه في المقابل لم تنفذ مليشيا الحوثي أيا من التزاماتها الواردة في اعلان الهدنة، وواصلت خروقاتها في مختلف الجبهات، وتنصلت من التزام فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين وحركة البضائع بين المحافظات، وعرقلت كل المبادرات والحلول لفتح طريق لا يتجاوز نصف كيلو متر في المدخل الرئيسي لمحافظة تعز‏.



وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بإعادة النظر في طريقة تعاطيهم مع مليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة واحلال السلام، والحيلولة دون استغلالها للهدنة فرصة لترتيب الأوراق والتحضير لدورة جديدة من التصعيد.