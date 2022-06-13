اليوم.. القاضيات المنتدبات يحلفن اليمين بمجلس الدولة

تؤدى القاضيات المعينات في وظيفتي (مستشار مساعد من الفئة (ب)، ونائب بمجلس الدولة)، بالقرار الجمهوري رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٢، اليوم القانونى اليوم.

واوضح المجلس، أنه حتى يتم استكمال إجراءات تعيينهن، يتعين مراعاة مايلي:



١- تحدد يوم الإثنين الموافق 13 يونيو موعداً لحلف اليمين واستلام العمل.



2- الحضور بالزي الرسمي بلون داكن.



3- عدد 5 صور شخصية حديثة (زي رسمي بلون داكن، خلفية بيضاء سادة).



4- عدد 3 صور بطاقة الرقم القومي (وجهان - بحجمها الطبيعي).



يتم استكمال المستندات التالية قبل حلف اليمين:



1- إقرار الذمة المالية (من البريد).



2- ما يفيد تقديم الاستقالة من الهيئة القضائية التي تعمل بها اعتباراً مـن تاريخ حلف اليمين وتسلم العمل بالمجلس.