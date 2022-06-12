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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القاضيات المنتدبات يحلفن اليمين بمجلس الدولة.. غدا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

هنأت إدارة مجلس الدولة، القاضيات المعينات في وظيفتي “مستشار مساعد من الفئة (ب)، ونائب بمجلس الدولة”، بالقرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2022، وتتمنى لهن حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

وأوضح المجلس، أنه وحتى يتم استكمال إجراءات تعيينهن، يتعين مراعاة الآتي:

١- تحدد يوم الإثنين الموافق 13 يونيو موعداً لحلف اليمين واستلام العمل. 

2- الحضور بالزي الرسمي بلون داكن. 

3- عدد 5 صور شخصية حديثة (زي رسمي بلون داكن، خلفية بيضاء سادة).

4- عدد 3 صور بطاقة الرقم القومي (وجهان - بحجمها الطبيعي).

يتم استكمال المستندات التالية قبل حلف اليمين:

1- إقرار الذمة المالية (من البريد).

2- ما يفيد تقديم الاستقالة من الهيئة القضائية التي تعمل بها اعتباراً مـن تاريخ حلف اليمين وتسلم العمل بالمجلس.

مجلس الدولة بطاقة الرقم القومي مستشار القرار الجمهوري نائب بمجلس الدولة

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