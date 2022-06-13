ارتكبوا 6 وقائع .. ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (3 أشخاص- مقيمون بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة مُتخذين من دائرتى (قسم شرطة أول المنصورة - مركز شرطة طلخا) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (6) وقائع ، وأرشدوا عن الدراجات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.