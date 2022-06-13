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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتكبوا 6 وقائع .. ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

المضبوطات
المضبوطات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (3 أشخاص- مقيمون بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة مُتخذين من دائرتى (قسم شرطة أول المنصورة - مركز شرطة طلخا) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (6) وقائع ، وأرشدوا عن الدراجات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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