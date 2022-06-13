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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف صاروخي في دونيتسك.. روسيا تدمر كميات كبيرة من الأسلحة الأوروبية والأمريكية

قصف صاروخي روسي في
قصف صاروخي روسي في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، تدمير تمركز للقوات الأجنبية في أوكرانيا وعدد كبير من الأسلحة الأمريكية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، إن القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأوروبية والأمريكية التي تم تسليمها إلى كييف، بقصف صاروخي بمنطقة دونيتسك.

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وذكر "كوناشينكوف"، في البيان إن "الطيران العملياتي والتكتيكي استهدف خلال اليوم الماضي، موقع قيادة للجيش الأوكراني، ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "Buk-M1" بالقرب من دونيتسك، بالإضافة إلى 63 نقطة تتركز فيها القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية".

كذلك أسفرت الضربات الجوية عن مقتل أكثر من 120 عنصرا من القوميين المتطرفين، ودبابتين وسبع قطع مدفعية ميدانية.

وأكد كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 طائرات بدون طيار أوكرانية في مقاطعة نيكولايف، ومقاطعة خاركيف، بما في ذلك طائرات من نوع "بيرقدار".

ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية أسفرت العمليات العسكرية في أوكرانيا منذ انطلاقها في نهاية فبراير الماضي وحتى الآن، عن تدمير ما يلي: 201 طائرة، 130 طائرة هليكوبتر، 1196 طائرة مسيرة، 338 وحدة من أنظمة الصواريخ مضاد للطائرات، 3525 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، 515 قاذفة صواريخ متعددة، 1933 مدفعية ميدانية، بالإضافة إلى 3583 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أوكرانيا، أن قواتها تراجعت عن وسط مدينة سيفيرودونتسك بشرق البلاد حيث احتدم القتال مع روسيا منذ أسابيع.

وقال الجيش الأوكراني على فيسبوك: "نفذ العدو، بدعم من المدفعية، عمليات هجومية في مدينة سيفيرودونتسك وحقق نجاحا جزئيا ، ودفع وحداتنا بعيدا عن وسط المدينة".

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن المدافعين الأوكرانيين كانوا يقاتلون بضراوة من أجل "كل متر" من سيفيرودونيتسك، بينما دمرت القوات الروسية جسرا يؤدي إلى مدينة أخرى عبر النهر، تاركة المدنيين الذين تقطعت بهم السبل بمخرج واحد فقط.

وأصبحت سيفيرودونتسك بؤرة المعركة الأوسع للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا.

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