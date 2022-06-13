محافظ الشرقية: مبادرة تنمية الأسرة تستهدف تنمية المرأة وتمكينها في المجتمع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية تستهدف تنمية المرأة الريفية والحضرية على حد سواء ، وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها وفي المجتمع وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وأشاد محافظ الشرقية، بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية وتنفيذ الفعاليات والأمسيات الثقافية للتعريف بالمبادرة، وذلك بمشاركة واسعة من عضوات الفرع والمتطوعين من الرجال والسيدات والرائدات الريفيات والمتطوعبن للوصول إلي عمق الريف المصري (قري حياة كريمة) وتحقيق المرجو منها.

من جانبها ، أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية ، أنه في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قام فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنفيذ أمسيات ثقافية بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية ( منشأة أبو عامر - المناجاة الصغري - سماكين الغرب - قهبونة - بحر البقر ٤ - قصاصين الشرق - الملكيين البحرية - بحر البقر ٥ ) إستهدفت 2560 سيدة ورجل وطفل .

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أن الأمسيات الثقافية شملت تقديم عروض فنية ثقافية لبث الرسائل الاساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة ومنها ( أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات ، أهمية الكشف الطبي للمقبلين على الزواج ، تربية النشء والمراهقين ، معايير اختيار شريك الحياه ، الأمومة الآمنة ، مخاطر الزواج المبكر ) ، و التي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور ، كما شملت الأمسيات الثقافية توعية دينية بمشاركة مشايخ وأئمة الأوقاف.