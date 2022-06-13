عبد الحفيظ يوضح موعد عودة اللاعبين الدوليين لتدريبات الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد عودة اللاعبين الدوليين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، والمشاركين مع منتخبات بلادهم ضمن الأجندة الدولية الحالية.

وقال عبد الحفيظ، إن لاعبي المنتخب الوطني سوف يعودون في اليوم التالي للمباراة الودية بين مصر وكوريا الجنوبية والمحدد لها غدًا الثلاثاء.

وأوضح مدير الكرة ، أن بيرسي تاو لاعب الفريق يعود إلى القاهرة يوم الأربعاء عقب انتهاء معسكر منتخب جنوب إفريقيا.

وأشار إلى أن علي معلول سوف يعود إلى القاهرة الخميس المقبل، وذلك عقب انتهاء معسكر المنتخب التونسي.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز بهدف نظيف على المصري بالسلوم في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إيسترن كومباني ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل.