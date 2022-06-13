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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

براءات اختراع .. منح 70% من العلامات التجارية للمصريين

صدى البلد

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم   الاثنين   الموافق   13 /    6 / 2022 النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2021 وهي تهدف الي تنمية وتشجيع الوعى لدى شباب الباحثين من خلال إلقاء الضوء على خصائص و أعداد و مجالات الابتكارات و الاختراعات و العلامات التجارية المقدمة و الممنوحة للمصريين و الجنسيات المختلفة داخل مصر و وفقا للتصنيف الدولي.

*البراءات الممنوحة:
-- (508) براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2021 منها (63)  للمـــصريين بنسـبة 12.4٪،(445) للأجـــانب بنسبــة 87.6 ٪ ، مقــابل ( 495) براءة عام 2020 منهم (65) للمصريين بنسبة 13,1% ، (430)  للأجانب بنسبة 86,9% بزيادة قدرها 2,6%.


*البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي: 
 -- (130) بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــاً لـ التصـنيف الدولـي فـي 
مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسـبة 25.6 ٪ من أجمالـي البـراءات
المـمنوحة عام 2021 (11.5٪ للمـصريين، 88.5٪ للأجانب) يلى ذلك 
البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الانسـانية بعـدد (108) بـراءة 
اختــراع بنسبــة 21.3 ٪ ( 20.4 ٪ للمصـريين ، 79.6 ٪  للأجـانب ) 
ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (90 ) بـراءة 
اختـراع بنســـبة 17.7٪ ( 12.2 ٪ للمصـريين ، 87.8٪ للأجـانب ) .
*البراءات الممنوحة للــدول:
-- تصدر المتقدميـن من الولايـات المتحــدة الأمريكـية المرتبــة الأولى بأجمالي ( 96) بــراءة اخــتراع بنسـبة 18.9 ٪ وجــاء 
المتقدمين من المصريين في المرتبة الثانية حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (63) براءة اختراع
بنسبة 12.4 ٪، وجاء المتقدمين من اليابان في المركز الثالث بأجمالي عدد (51) براءة اختراع  بنسبة 10.0٪ من أجمالي
البراءات الممنوحة عام 2021. 
 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء براءات الاختراع العلامات التجارية التصنيف الدولي

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