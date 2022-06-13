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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يغيب عن القمة.. الجهاز الطبي لنادي الزمالك يطمئن على محمود علاء

صدى البلد

حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة التواصل مع محمود علاء مدافع الأبيض، للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها اللاعب في تدريبات المنتخب استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية المقرر لها غدا الثلاثاء.

وكشف اللاعب للجهاز الطبي بالفريق الأبيض أن إصابته عبارة عن كدمة والتواء في الأنكل، ويخضع لتدريبات علاجية خلال الفترة الحالية.

يذكر أن محمود علاء سيغيب عن لقاء القمة المقبل أمام الأهلي المقرر له يوم 19 يونيو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري الأهلى كرة القدم محمود علاء كوريا الجنوبية محمد أسامة الإصابة الدوري المصري الممتاز

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