عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تطرح أراضى بنشاط تجاري إداري سكني في العاشر من رمضان.. تفاصيل

وزير الإسكان
وزير الإسكان

طرحت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، عدداً من الأراضي الاستثمارية، بالمدن الجديدة بنظام التخصيص الفورى؛ لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين بمختلف أنشطتهم.

 

الإسكان تطرح أراضى للتخصيص الفورى بمدينتى السادات وطيبة الجديدة

باقى يومين.. الإسكان: طرح ملعبين بنظام حق الانتفاع بالعبور

ويستعرض “صدى البلد” تفاصيل الطرح الجديد بمدينة العاشر من رمضان.

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح قطعتي أرض بإجمالي 4512 مترا مربعا، بنشاط تجاري إداري سكني بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الخامس والسادس، بسعر 10855 جنيها للمتر.

بالإضافة إلى طرح قطعة أرض بمساحة 3699 مترا مربعا، بنشاط تجاري وإداري بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الأول والثاني، بسعر 6295 جنيها للمتر.

وطرح قطعتي أرض بإجمالي مساحة 4512 مترا مربعا، بنشاط تجاري وإداري سكني بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الخامس والسادس، بسعر 4720 جنيها للمتر.

كما طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطع أراضٍ بأنشطة حوش زراعية، بمدينة العاشر من رمضان.

وتم طرح عدة قطع أراض فى الطرح الأخير، منها قطعة أرض الحوشة الزراعية رقم ٣١ بمساحة ٤٨٢٣٣ م٢ بما يعادل ١١.٤٨ فدان "محاور طرق" شمال الغابة الخامسة، والحوشة الزراعية رقم ٣٠ بمساحة ٤٩٢١٦ م٢ بما يعادل ١١.٧٢ فدان  "محاور طرق" شمال الغابة الخامسة. 

وزارة الاسكان مدينة العاشر من رمضان هيئة المجتمعات العمرانية العاشر من رمضان نشاط تجارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

0-10 نتيجة اللقاء الأول.. تاريخ مواجهات مصر وكوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بتوقيت القاهرة والدول العربية والقنوات الناقلة

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

مفاجأة مدوية .. جلسة بين الأهلي وموسيماني لإعلان رحيل المدرب

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

موعد مباراة الأهلي وايسترن كومباني في الدوري المصري والقنوات الناقلة

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

ترشيحاتنا

لجنة بحث الشكاوى بوزارة الرياضة تبدأ فحصا شاملا لاتحاد الكرة.. فيديو

سعفان يتابع دورات التدريب بالمحافظات ..والبدء على التفصيل والحياكة بالإسماعيلية

ملكش دعوة بجمال علام.. شوبير: تلقيت تهديدا من أحد مسؤولي اتحاد الكرة

منظومة الشكاوى: التعامل مع ملايين الاستغاثات يؤكد جهود الدولة لإعلاء شأن المواطن

الإسكان تطرح أراضى بنشاط تجاري إداري سكني في العاشر من رمضان.. تفاصيل

جزر سليمان تدافع عن اتفاقها مع الصين: ضروري لأمننا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. ارتداء الشبشب في المنزل يضر بالصحة

الصيف يبدأ رسميا 21 يونيو.. واليوم حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلا

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

بـ235 مليون مشاهدة.. أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 17 عاما

فيديو

حرب نووية محتملة.. أبرز تصريحات أحمد أبوالغيط مع أحمد موسى.. فيديو جراف

قطعت الاتصالات عن دول.. عاصفة شمسية تضرب الأرض.. فيديو جراف

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ