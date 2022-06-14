الإسكان تطرح أراضى بنشاط تجاري إداري سكني في العاشر من رمضان.. تفاصيل

طرحت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، عدداً من الأراضي الاستثمارية، بالمدن الجديدة بنظام التخصيص الفورى؛ لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين بمختلف أنشطتهم.

ويستعرض “صدى البلد” تفاصيل الطرح الجديد بمدينة العاشر من رمضان.

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح قطعتي أرض بإجمالي 4512 مترا مربعا، بنشاط تجاري إداري سكني بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الخامس والسادس، بسعر 10855 جنيها للمتر.

بالإضافة إلى طرح قطعة أرض بمساحة 3699 مترا مربعا، بنشاط تجاري وإداري بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الأول والثاني، بسعر 6295 جنيها للمتر.

وطرح قطعتي أرض بإجمالي مساحة 4512 مترا مربعا، بنشاط تجاري وإداري سكني بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الخامس والسادس، بسعر 4720 جنيها للمتر.

كما طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطع أراضٍ بأنشطة حوش زراعية، بمدينة العاشر من رمضان.

وتم طرح عدة قطع أراض فى الطرح الأخير، منها قطعة أرض الحوشة الزراعية رقم ٣١ بمساحة ٤٨٢٣٣ م٢ بما يعادل ١١.٤٨ فدان "محاور طرق" شمال الغابة الخامسة، والحوشة الزراعية رقم ٣٠ بمساحة ٤٩٢١٦ م٢ بما يعادل ١١.٧٢ فدان "محاور طرق" شمال الغابة الخامسة.