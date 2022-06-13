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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة التنسيقية تشارك في زيارة وفد مصر الحديثة للأكاديمية الوطنية للتدريب

النائبة هيام الطباخ
النائبة هيام الطباخ

زارت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، عضو حزب مصر الحديثة،  الاكاديمية الوطنية للتدريب ضمن وفد حزب مصر الحديثة برفقة الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب، واللواء أحمد فهمي، امين عام الحزب، وفي حضور الدكتورة رشا راغب رئيس الاكاديمية الوطنية للتدريب و المستشار محمود فوزي أمين عام ملتقى الحوار الوطني.

وأكدت النائبة هيام الطباخ، على أهمية دور الأحزاب في المرحلة الحالية والاستماع للمعارض والمؤيد بكل تقبل وحيادية، وعلى تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين في التأهيل السياسي والدور التوعوي لاستيعاب الشباب سياسياً.

وأشادت الطباخ بالدور الحيادي، الذي تقدمه الأكاديمية كطرف منظم للحوار الوطني، مؤكدة على أهمية إستمرار هذا الدور حتى الانتهاء من الحوار  الوطني

التنسيقية حزب مصر الحديثة الأكاديمية الوطنية للتدريب الحوار الوطني مجلس النواب

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