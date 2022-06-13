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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية للمواطنين : الاضطراب العالمي تضخُم تكوّن خارج مصر وليس بها

وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط

 عرض برنامج " صباحك مصري" المذاع على فضائية" أم بي سي مصر" لقاء مع وزير المالية الدكتور محمد معيط ، حول الأوضاع الاقتصادية في مصر. 

ووجه الدكتور محمد معيط وزير المالية رسالة للمواطين فيما يتعلق باقتصاد الفترة القادمة، قائلاً:" دي خارجة عن إرادتنا والعالم كله بيعاني من نفس الظروف الي بنعاني منها، أعذرونا  إحنا مش سبب فيها، ده إضطراب شديد جداً في الإقتصاد العالمي، و الحرب الي موجودة في أوروبا زودت عليها، إحنا بنحاول وبنجتهد على قد ما نقدر، أن نخفف من الأثر ده، إحنا مدركين مقدار الألم و الظروف المرتبطة بهذا" 

وقال الدكتور محمد معيط، إن ظروف الاضطراب العالمي، هو تضخم تكون خارج مصر و ليس بها، و لكن نظراً لإستيراد القمح، والفول، و العدس، الزيوت، وغيرها كثير من المنتجات، أدى ذلك لتأثير هذا التضخم علي مصر. 

وأضاف وزير المالية، أن برميل البترول سعره تضاعف من 60 إلى 122 دولار ، و طن القمح تضاعف من 250 دولار إلى 500 دولار بسبب الاضطراب في الإقتصاد العالمي. 

وأوضح محمد معيط ، أن تكلفة نقل السلع من أوروبا كانت تتراوح من 700 إلى 1000 دولار، أصبحت  3000 دولار، بالإضافة إلى أن الكونتينر كان يتكلف لنقله من الصين حوالي 3000 دولار، أصبح يتكلف  20000دولار. 

وأشار محمد معيط إلى، أن الحرب الأوكرانية أثرت على معدل دخول العملة الصعبة إلى مصر، نظراً لأن 35% من السياح الوافدين  إلى مصر من روسيا و أوكرانيا، ومع انخفاض السياحة الروسية بنسبة كبيرة جداً، أدى ذلك إلى فقد حوالي ثلث نسبة العملة الصعبة الداخلة إلى مصر.    

 

 

وزير المالية الاقتصاد العالمى برميل البترول العملة الصعبة السياحة الروسية الحرب الأوكرانية طن القمح

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