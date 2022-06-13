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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات Top Gun: Maverick تقترب من 800 مليون دولار

Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick

اقترب فيلم Top Gun: Maverick من تحقيق إيرادات بلغت حوالي 800 مليون دولار في دور العرض العالمية، وتتوقع شركة باراماونت المنتجة ترشح الفيلم لما لا يقل عن ثلاث جوائز أوسكار للعام المقبل.

وقد تلقى أبطال وصناع فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick تحية وتصفيق كبير امتد لـ 5 دقائق، عقب عرضه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي. 

وحظي فيلم Top Gun: Maverick بحفاوة بالغة من جمهور مهرجان كان، وذلك بعد تسليم بطله توم كروز السعفة الذهبية التي لم يكن معلنا عنها من قبل، كما أقيم له عرض خاصا بلندن بحضور أفراد من العائلة الملكية وعلى رأسهم الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

واحتفت فرنسا بوجود أبطال Top Gun: Maverick على السجادة الحمراء لمهرجان كان، واستقبلوهم بطائرات مقاتلة تتدفق من خلالها ألوان الأزرق والأبيض والأحمر، أمام الكاميرات.

وقال توم كروز إنه حظي بأمسية رائعة لن ينساها أبدا، لعرض فيلمه لأول مرة بمهرجان كان، بعد مرور 36 عاما على الجزء الأول منه، وتأجيل Top Gun: Maverick لمدة عامين بسبب الوباء.

وقبل ساعات من العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick في مهرجان كان، تحدث توم كروز في ماستر كلاس عن صناعة الأفلام، وبداياته الاحترافية عندما كان في سن 18 عاما.
 

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