الأكثر شهرة على نتفليكس.. تفاصيل الاعلان عن الموسم الثاني من ملسلسل لعبة الحبار

حصل الجزء الأول من المسلسل الكوري لعبة الحبار Squid Game على شهرة واسعة عالميًا، حيث حقق نجاح كبير خاصة في الولايات المتحدة الامريكية، وفي مصر اقتبس الفنان أحمد مكي، فكرة منه لاستخدامها بطريقة

كوميدية في مسلسل «الكبير اوي الجزء السادس»

بعد أن حقق مسلسل Squid Game مشاهدات ومتابعات كثيرة، ارتف سهم شركة الإنتاج الخاص بمسلسل لعبة الحبار الكوري الجنوبي بنسبة 29.9% في بورصة كوريا الجنوبية، فهل يسكون هناك موسم ثاني من المسلسل أم لا؟

الإعلان عن جزء ثاني من مسلسل لعبة الحبار

أعلنت منصة نتفليكس، عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بشكل رسمي تقديمها للموسم الثاني من المسلسل الكوري لعبة الحبار Squid Game ، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول منه.

نشرت منصة نتفليكس، عبر موقع انستجرام قائلة: «جولة جديدة كاملة قادمة، استغرق الأمر 12 عام لتحضير الموسم الاول من لعبة الحبار، لتنبض بالحياة العام الماضي، لكن الأمر استغرق 12 يومًا حتى تُصبح لعبة الحبار أشهر سلسلة Netflix على الإطلاق، والآن يعود Gi-hun ، الموسم الثاني قادم، قد يعود الرجل الذي يرتدي البدلة مع داكجي، وسوف تتعرفوا أيضًا على صديق Young-hee, Cheol-su.

موعد إصدار الموسم الثاني من لعبة الحبار

ينتظر الكثير من متابعي مسلسل لعبة الحبار حول العالم موعد إصدار الموسم الثاني من المسلسل، إلا أن نتفليكس لم تكشف بعد عن موعد إصدار الموسم الثاني من مسلسل Squid Game

قصة مسلسل لعبة الحبار

تدور أحداث مسلسل لعبة الحبار Squid Game حول مجموعة من الأشخاص يشاركون في سلسلة من الألعاب المميتة مقابل الحصول على جائزة مالية كبيرة قدرها 45.6 مليار وون أي ما يقابل « 38.5 مليون دولار أمريكي»، وحقق المسلسل إنجاز كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية كأول عمل درامي كوري جنوبي تم مشاهدته خلال الفترة الماضية.

بدأ تصوير مسلسل لعبة الحبار في عام 2019، لكن بسبب اجتياح فيروس كورونا تم إيقاف تصوير المسلسل، ليتم استكماله مجددًا في مطلع العام الماضي 2021، وكان في البداية يحمل اسم «الجولة السادسة»، وتم تغييره بعد ذلك إلى اسم لعبة الحبار « Squid Game ».



أبطال مسلسل Squid Game

كان الجزء الأول من مسلسل لعبة الحبار Squid Game من بطولة لي جونج جاي، بارك هاي سو، واي هاي جون، أوه يونج سو، هيون جونج، ومن تأليف وإخراج هوانج دونج هيوك.

الهدف من مسلسل Squid Game

يجسد مسلسل لعبة الحبار Squid Game المجتمع الرأسمالي من خلال تلك الألعاب، حيث أوضح أحد النقاد الفنيين الكوريين أن السبب وراء إيقاء الشخصية «كي – هون»، على قيد الحياة ليس لأنه اتخذ القرارات بنية حسنة، بل لسبب حسن حظه وهذا هو واقعنا، حيث أن القواعد في المجتمع بسيطة، وهناك رابحون وخاسرون، لكن المشكلة ليست فيمن يربح أو يخسر، إنما البيئة التي يحصل فيها الفائز على كل شئ ويبقى الخاسر بلا شئ».