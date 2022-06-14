عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأكثر شهرة على نتفليكس.. تفاصيل الاعلان عن الموسم الثاني من ملسلسل لعبة الحبار

لعبة الحبار
لعبة الحبار

حصل الجزء الأول من المسلسل  الكوري لعبة الحبار Squid Game  على شهرة واسعة عالميًا، حيث حقق نجاح كبير خاصة في الولايات المتحدة الامريكية، وفي مصر اقتبس الفنان أحمد مكي، فكرة منه لاستخدامها بطريقة

كوميدية في مسلسل «الكبير اوي الجزء السادس»

بعد أن حقق مسلسل Squid Game   مشاهدات ومتابعات كثيرة، ارتف سهم شركة الإنتاج الخاص بمسلسل لعبة الحبار الكوري الجنوبي بنسبة 29.9% في بورصة كوريا الجنوبية، فهل يسكون هناك موسم ثاني من المسلسل أم لا؟

الإعلان عن جزء ثاني من مسلسل لعبة الحبار 

أعلنت منصة نتفليكس، عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بشكل رسمي تقديمها للموسم الثاني من المسلسل الكوري لعبة الحبار Squid Game   ، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول منه.
نشرت منصة نتفليكس، عبر موقع انستجرام قائلة: «جولة جديدة كاملة قادمة، استغرق الأمر 12 عام لتحضير الموسم الاول من لعبة الحبار، لتنبض بالحياة العام الماضي، لكن الأمر استغرق 12 يومًا حتى تُصبح لعبة الحبار أشهر سلسلة Netflix  على الإطلاق، والآن يعود Gi-hun ، الموسم الثاني قادم، قد يعود الرجل الذي يرتدي البدلة مع داكجي، وسوف تتعرفوا أيضًا على صديق Young-hee, Cheol-su.

موعد إصدار الموسم الثاني من لعبة الحبار 

ينتظر الكثير من متابعي مسلسل لعبة الحبار حول العالم موعد إصدار الموسم الثاني من المسلسل، إلا أن نتفليكس  لم تكشف بعد عن موعد إصدار الموسم الثاني من مسلسل Squid Game  

قصة مسلسل لعبة الحبار 

تدور أحداث مسلسل لعبة الحبار Squid Game  حول مجموعة من الأشخاص يشاركون في سلسلة من الألعاب المميتة مقابل الحصول على جائزة مالية كبيرة قدرها 45.6 مليار وون أي ما يقابل « 38.5 مليون دولار أمريكي»، وحقق المسلسل إنجاز كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية كأول عمل درامي كوري جنوبي تم مشاهدته خلال الفترة الماضية.
بدأ تصوير مسلسل لعبة الحبار في عام 2019، لكن بسبب اجتياح فيروس كورونا تم إيقاف تصوير المسلسل، ليتم استكماله مجددًا في مطلع العام الماضي 2021، وكان في البداية يحمل اسم «الجولة السادسة»، وتم تغييره بعد ذلك إلى اسم لعبة الحبار « Squid Game   ».
 

أبطال مسلسل Squid Game   

كان الجزء الأول من مسلسل لعبة الحبار  Squid Game    من بطولة لي جونج جاي، بارك هاي سو، واي هاي جون، أوه يونج سو، هيون جونج، ومن تأليف وإخراج هوانج دونج هيوك.

الهدف من مسلسل Squid Game 

يجسد مسلسل لعبة الحبار Squid Game    المجتمع الرأسمالي من خلال تلك الألعاب، حيث أوضح أحد النقاد الفنيين الكوريين أن السبب وراء إيقاء الشخصية «كي – هون»، على قيد الحياة ليس لأنه اتخذ القرارات بنية حسنة، بل لسبب حسن حظه وهذا هو واقعنا، حيث أن القواعد في المجتمع بسيطة، وهناك رابحون وخاسرون، لكن المشكلة ليست فيمن يربح أو يخسر، إنما البيئة التي يحصل فيها الفائز على كل شئ ويبقى الخاسر بلا شئ».

Squid Game مسلسل Squid Game الكبير اوي الجزء السادس مسلسل لعبة الحبار لعبة الحبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

نسيوا درجات التابلت.. رسوب جماعي لطلاب أولى وثانية ثانوي في مدرسة بالحلمية

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف اعتزام شاومي إطلاق هواتف Xiaomi 13 بأفضل معالج على الإطلاق

أحدها نفس لا تشبع.. ثلاثة أمور ينبغي الاستعاذة منها

اكتفاء ذاتي بنسبة 60% .. بالأرقام.. جهود الدولة في توفير اللحوم للمواطنين

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 -6 -2022

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

مستشارة رئيس الوزراء: تم إطلاق وثيقة ملكية الدولة للحوار المجتمعي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. اكتشاف بيضة ديناصور عمرها ملايين السنين بالهند

باز يطير.. تفاصيل مشهد يروج للمثلية الجنسية في كرتون الأطفال Lightyear

تكريم الراحل سمير صبرى فى ختام ترى كور الفرنسى.. صور

برفقة مصطفى حجاج.. صور جديدة من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده

فيديو

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ