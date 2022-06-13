المدرب اتخنق.. تامر أمين: موسيماني تعرض لحملة مدروسة وممنهجة لرحيله

علق الإعلامي تامر أمين، على فسخ النادي الأهلي التعاقد مع موسيماني بالتراضي، قائلا: "أتعمل شغل ممنهج وحملة مدروسة لرحيل موسيماني لوقف مسيرة انتصارات الأهلي".

وأضاف تامر أمين في برنامجه "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "أنا ضد رحيل موسيماني من النادي الأهلي".

وتابع تامر أمين :"الناس كانت عايزة المدير الفني يطلع نار من فمه، أنتو عايزين ايه من الراجل ده كان بيجيب بطولات للنادي الأهلي".

وأكمل تامر أمين: "موسيماني كان بيجيب بطولات كثيرة للنادي الأهلي منها 2 دوري أبطال إفريقيا وكل ده في عامين فقط".

ولفت تامر أمين: "موسيماني جاب شوال من الألقاب للنادي الأهلي"، مضيفا: "موسيماني لديه قدرة على إدارة المباريات الصعبة والكبيرة محليا وإفريقيا".

وتابع تامر أمين: "ليه وقفنا مسيرة الإنجازات، وموسيماني طلب يمشي لإنه اتخنق بسبب الحملة الممنهجة عليه".