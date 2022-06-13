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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المدرب اتخنق.. تامر أمين: موسيماني تعرض لحملة مدروسة وممنهجة لرحيله

موسيماني
موسيماني

علق الإعلامي تامر أمين، على فسخ النادي الأهلي التعاقد مع موسيماني بالتراضي، قائلا: "أتعمل شغل ممنهج وحملة مدروسة لرحيل موسيماني لوقف مسيرة انتصارات الأهلي".

 

وأضاف تامر أمين في برنامجه "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "أنا ضد رحيل موسيماني من النادي الأهلي".

 

وتابع تامر أمين :"الناس كانت عايزة المدير الفني يطلع نار من فمه، أنتو عايزين ايه من الراجل ده كان بيجيب بطولات للنادي الأهلي".

 

وأكمل تامر أمين: "موسيماني كان بيجيب بطولات كثيرة للنادي الأهلي منها 2 دوري أبطال إفريقيا وكل ده في عامين فقط".

 

ولفت تامر أمين: "موسيماني جاب شوال من الألقاب للنادي الأهلي"، مضيفا: "موسيماني لديه قدرة على إدارة المباريات الصعبة والكبيرة محليا وإفريقيا".

 

وتابع تامر أمين: "ليه وقفنا مسيرة الإنجازات، وموسيماني طلب يمشي لإنه اتخنق بسبب الحملة الممنهجة عليه".

تامر امين اخبار التوك شو موسيمانى الأهلى النادي الأهلي

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