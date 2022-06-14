البنك المركزي:مصر استوردت قطع غيار سيارات بـ533.3 مليون دولار في 3 أشهر

ارتفعت واردات مصر من قطع غيار السيارات والجرارات في نهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية إلى 533.3 مليون دولار، مقابل 462.2 مليون دولار في نفس الفترة المناظرة من العام المالي المالي.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن واردات مصر من قطاع الغيار للآلات والأجهزة بلغت 3646.4 مليون دولار في أول 3 أشهر من العام المالي الجاري، مقابل 335.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وكشف التقرير عن وصول واردات الدهون والشحوم والزيوت النباتية والحيوانية لـ385.3 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 244.2 مليون دولار في الربع المالي الأول من العام المالي الماضي.

وبلغت واردات الورق المقوي 148 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 135.6 مليون دولا في الربع الأول من العام المالي الماضي.



