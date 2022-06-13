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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ع بيروت.. باسكال مشعلاني تطرح أغنية جديدة عبر يوتيوب| فيديو

باسكال مشعلاني
باسكال مشعلاني

طرحت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، أغنية جديدة تحمل اسم "ع بيروت"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

أغنية "ع بيروت" وهى من كلمات وائل الاقشر، وألحان ملحم أبو شديد، وتم تصويرها بعدد من المناطق فى بيروت ومن إخراج زياد خوري.

باسكال مشعلاني تدلي بصوتها في الانتخابات النيابية اللبنانية

نشرت الفنانة باسكال مشعلاني صورة لها وهي تدلي بصوتها في الانتخابات النيابية اللبنانية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


وكتبت باسكال قائلة "هيدي اول مرة بصوت بحياتي . يارب تكون خير علينا جميعا وتكون هادفه #للتغير على كل لبنان انتخابات لبنان 2022".

طرحت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى، أحدث أغانيها التى تحمل اسم "دخيلو الله" .


وأغنية "دخيلو الله" من كلمات حسين إسماعيل، وألحان وسام الأمير وتوزيع ملحم أبو شديد، وهى أغنية بدوية مأخوذة من الفلكلور البلدى اللبنانى.


وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب، والتى تحمل اسم "استنى" باللهجة المصرية .


وأعربت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على أغنية "استنى" التى طرحتها مؤخرًا باللهجة المصرية وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد.

باسكال مشعلاني المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني ع بيروت يوتيوب

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