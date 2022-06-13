الوزراء: الطريق أصبح ممهدا للقطاع الخاص للريادة الاقتصادية

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إنه يتم العمل على وثيقة سياسة ملكية الدولة منذ 7 أشهر؛ وهي نتاج عمل ومشاركة بين أكثر من جهة.

وأضافت جيهان صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": “الطريق أصبح ممهدا أمام القطاع الخاص للريادة في القطاع الاقتصادية”، لافتة إلى أن الدولة لن تتخارج من بعض القطاع لأن تركها به مخاطرة كبيرة.

وأردفت: "وضعنا معايير لتخارج الدولة من بعض القطاعات.. الدولة ستتخارج من مشروعات ناجحة لجذب القطاع الخاص".

وأشارت، إلى أن استثمارات الدولة حاليا 70% واستثمارات القطاع الخاص تمثل 30%، مشيرة إلي أن الهدف هو دفع استثمارات القطاع الخاص لتبلغ 65%.

وأكملت: "وثيقة سياسية ملكية الدولة مطروحة حاليا للتشاور، وفتح المجال للقطاع الخاص هدفه أن تكون الأسعار تنافسية والخدمات جيدة".

ولفتت إلي أن قطاعات الصناعات الهندسية والجلود سيتم التخارج منها للقطاع الخاص، ومن الوارد أن تكون الموانئ والفنادق ضمن القطاعات المتخارج منها لصالح القطاع الخاص.