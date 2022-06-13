الرئيس السيسي عن الحوار الوطني: الجميع يأخذ فرصته ونستمع للكل..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعليقا على أهداف إطلاق الحوار الوطني، "الكل يأخذ فرصته ونستمع للجميع".

وأضاف الرئيس السيسي، في حواره مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح مشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان، “ أطلقنا الحوار الوطني ولا نسيطر عليه كي لا يقال إننا نوجهه ”.

واكمل الرئيس السيسي، "حتى لو كان ردنا في أي ملف مقنع ولكن لا يقبله الطرف الآخر، فإننا سنقبل عدم قبوله لأنه لا يمكن أن نجتمع كلنا على رأي واحد، ولكننا نجتمع على أهمية الحفاظ على الدولة".

وتابع السيسي:" لازم نبقى مستعدين كلنا إننا نسمع بعض"، مؤكدا "لازم يبقى فيه أرضية مشتركة تجمعنا، ونتكلم ونرد على كافة الآراء".