أخبار التعليم.. وزير التعليم لـ صدى البلد: لا تعديل في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.. القصة الكاملة لأزمة متحف الآثار بجامعة الزقازيق

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

القصة الكاملة لأزمة متحف الآثار بجامعة الزقازيق



أكدت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة في بيان لها أن ما تحدثت عنه إحدى وسائل الإعلام المقروءة بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢٢، عن متحف آثار جامعة الزقازيق، ليس حقيقيا، وكلها ادعاءات غير صحيحة.



خبير تربوي: الإجازة الصيفية أفضل فترة لتقويم سلوك الطلاب



أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبيرة التربوية، أن المدرسة مؤسسة تربوية و تعليمية تضطلع بدور رئيسي في نشأة الأجيال، موضحة أن افضل فترة يتم تعديل فيها بعض السلوكيات في شخصية الطلاب هي فترة الإجازة، لأنه لا يوجد الضغط المدرسي.

وزير التعليم يعقد اجتماعا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022 .. الأربعاء



قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد اجتماع من خلال شبكة الفيديوكونفرانس الافتراضية وبرنامج cisco wedex للتواصل المباشر السريع بجميع الإدارات والمديريات التعليمية في تمام الساعة 3 عصر يوم الأربعاء 15 يونيو 2022 ، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، وبحضور مديري المديريات والمرشحين كرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 وكذلك رؤساء مراكز توزيع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2022 ، و رؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لـ امتحانات الثانوية العامة.



استحداث أول ماجستير على مستوى الجامعات المصرية في الذكاء المعرفي بـ القاهرة



وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على استحداث برنامج الماجستير في الذكاء المعرفي والآلة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة للتحول نحو جامعات الجيل الرابع 2021.



تفاصيل البرامج الدراسية بالجامعات المصرية في الدول الإفريقية

أنشأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فروع للجامعات المصرية بالدول الإفريقية وتسعي الوزارة لرفع كفاءة هذه الفروع وإنشاء مزيد من الفروع؛ لتبادل الخبرات ورفع مستوي البحث العلمي للطرفين .



وزير التعليم لـ صدى البلد: لا تعديل في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي



انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أنباء تزعم أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أصدر قرارا بوقف إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس الثانوية، لعقد اجتماع طارئ لتعديل النتيجة.



5 مشروعات هامة بعد افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات

اُفتتح اليوم المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، والذي يأتي في المقام الأول لتأمين الغذاء ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات التي تواجه إنتاج الغذاء في العالم عموما وفي الدول النامية ومنها مصر على وجه الخصوص وذلك بسبب الجفاف وندرة المياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية.