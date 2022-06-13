«البحوث الإسلامية» يواصل مواجهته للمشكلات المجتمعية بعقد حلقة نقاشية عن «الاستشارات الزوجية»

يواصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عقد برامجه الإلكترونية الخاصة بالإشكاليات الأسرية، حيث عقدت «واعظات الأزهر» مساء اليوم حلقة «الاستشارات الزوجية والأسرية» بحضور الأمين العام د. نظير عيّاد، مساعده لشئون الواعظات د. إلهام شاهين، د. سهير صفوت، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، وأخصائي العلاقات الأسرية، وذلك بعد ما شهدته مبادرة «لتسكنوا إليها» تفاعل كبير من جانب الجمهور.

وشهدت حلقة اليوم التي عقدت افتراضيًا طرح تساؤلات من الجمهور ممن حضروا فعاليات اللقاء حول المشكلات الأسرية التي تعاني منها الأسرة سواء ما يتعلق منها بسلوكيات صادرة من الزوج والزوجة، حيث ناقش المشاركون في هذه الحلقة النقاشية الحلول اللازمة لتجاوز هذه المشكلات للوصول إلى مفهوم الأسرة الآمنة التي يتحقق من خلالها الاستقرار المجتمعي.

وتأتي سلسلة الاستشارات الزوجية والأسرية باعتبارها أحد أنشطة التوعية التي يقدمها واعظات الأزهر بجانب ما يُقدم من برامج مباشرة من الوعاظ، في إطار الاشتباك المستمر مع القضايا المجتمعية الملحة والسعي لمواجهتها بشكل مباشر.