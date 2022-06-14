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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الغربية.. خلال النصف الأول من عام 2022 إجراء 650 جراحة أطفال

التأمين الصحي بالغربية
التأمين الصحي بالغربية

أعلن د.سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، نجاح مستشفى مبرة طنطا للتأمين الصحى، فى إجراء جراحة دقيقة لطفل بالغ من العمر أربعة أيام حيث تم تحويل الطفل إلى مستشفى مبرة طنطا، لإجراء جراحة دقيقة بالبطن والأمعاء وتوفير عناية مركزة له بعد إجراء الجراحة.

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وأوضح الدكتور سيد عبد السلام مدير المستشفى، أن الطفل وصل المستشفى يعانى من إنسداد معوى لوجود حويصلة خلقية بالأمعاء وعلى الفور تم دخوله وحدة الحضانات بالمستشفى واستدعاء استشارى جراحة الأطفال ودخول الطفل العمليات لإجراء جراحة دقيقة بالأمعاء لإستئصال جزء من الأمعاء مع إعادة توصيل الأمعاء مرة أخرى.

وأكد مدير المستشفى خروج الطفل من العمليات بحالة جيدة وتم وضعه تحت الملاحظة بقسم الحضانات حتى خروجه بحالة جيدة من المستشفى بعد مرور ثلاثة أيام فقط من الحجز والذى يعتبر رقم قياسى للشفاء فى مثل هذه العمليات الدقيقة.

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وفي ذات السياق أشار مدير الفرع بقيام المستشفى بإجراء ما يقرب من ٦٥٠ عملية جراحية في تخصص جراحة الأطفال خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢، ويجري حاليا زيادة المعدلات بعد تشغيل الحضانات بالطاقة القصوى وبواقع ٢٠ حضانة بمبرة طنطا. 

ويأتى هذا فى إطار خطة الفرع لإدخال خدمات تخصصية في جراحات الأطفال والمبتسرين بمستشفى مبرة طنطا.

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