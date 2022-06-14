ذكرى ميلاد زبيدة ثروت.. أوصت بدفنها بجوار عبد الحليم.. ولقبت بـ ملكة الرومانسية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زبيدة ثروت، بعدما تركت خلفها العديد من الأعمال الفنية الخالدة في أذهان جميع محبيها.

وقالت زبيدة ثروت في لقاء لها مع الإعلامي عمرو الليثي إنها لم تعلم بحب الفنان عبدالحليم لها إلا بعدما تزوجت، وبدأت تحب زوجها وحياتها، كما أكدت أنها لا لو كانت تعلم لكانت وافقت على الزواج من عبدالحليم قائلة : "كنت هوافق ونص طبعا".

زبيدة ثروت التي رحلت عن عالمنا 13 ديسمبر 2016، قالت قبل وفاتها، إن وصيتها هي: أن تدفن بجوار عبد الحليم حافظ، لأنها تحبه كثيرًا، بينما أضافت إنها علمت أن عبدالحليم حافظ أوصى قبل وفاته أن يتم وضع صورتها معه في المدفن.

يذكر أن أول فيلم سينمائي لـ زبيدة ثروت كان "دليلة" سنة 1956، والذي ظهرت به لدقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ، حتى قدمت فيلم "يوم من عمرى" من بطولتها مع عبد الحليم حافظ .

أطلق عليها بعض النقاد لقب "ملكة الرومانسية" بعد عرض فيلم "يوم من عمرى"، وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام منها "نساء في حياتي" مع رشدي أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب.