الأوقاف تعلن عن دورة فقه الحج للأئمة والواعظات المرافقين للبعثات

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، عن اقامة دورة لفقه الحج، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “في إطار مبادرة حج مبرور نفتتح بإذن الله تعالى صباح اليوم الثلاثاء دورة فقه الحج التي نقيمها للأئمة والواعظات المرافقين لبعثات حج هذا العام ١٤٤٣ هـ ”.



وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت عن إضافة ( 196 ) مقرأة قرآنية جديدة للجمهور، علمًا بأن ما تم نشره قبل ذلك ( 886 ) مقرأة للجمهور.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور (1082) مقرأة للجمهور، وتكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر، بدءًا من الجمعة القادمة.