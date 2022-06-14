عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 -6 -2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يتابع المصريون، كل يوم  التغيرات في مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة.

ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022، 14 ذي القعدة 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.


مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو ، 14 ذي القعدة 1443 هجرية:
مواقيت الصلاة في القاهرة 
الفجْر: 3:08 ص
الشروق: 4:53 ص
الظُّهْر: 11:55 ص
العَصر: 3:31 م
المَغرب: 6:57 م
العِشاء: 8:31 م

مواقيت الصلاة في الجيزة   
الفجْر: 3:08 ص
الشروق: 4:53 ص
الظُّهْر: 11:55 ص
العَصر: 3:31 م
المَغرب: 6:57 م
العِشاء: 8:30 م

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 
الفجْر: 3:08 ص
الشروق: 4:56 ص
الظُّهْر: 12:00 ظ
العَصر: 3:39 م
المَغرب: 7:05 م
العِشاء: 8:41 م


مواقيت الصلاة في جنوب سيناء
الفجْر: 2:59 ص
الشروق: 4:43 ص
الظُّهْر: 11:43 ص
العَصر: 3:17 م
المَغرب: 6:44 م
العِشاء: 8:16 م

 

مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 3:20 ص
الشروق: 5:00 ص
الظُّهْر : 11:55 ص
العَصر: 3:24 م
المَغرب: 6:51 م
العِشاء : 8:20 م

 

مواقيت الصلاة في أسوان
الفجْر : 3:24 ص
الشروق: 5:00 ص
الظُّهْر : 11:49 م
العَصر: 3:08 م
المَغرب: 6:37 م
العِشاء : 8:02م


 

خدمة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

نسيوا درجات التابلت.. رسوب جماعي لطلاب أولى وثانية ثانوي في مدرسة بالحلمية

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف اعتزام شاومي إطلاق هواتف Xiaomi 13 بأفضل معالج على الإطلاق

أحدها نفس لا تشبع.. ثلاثة أمور ينبغي الاستعاذة منها

اكتفاء ذاتي بنسبة 60% .. بالأرقام.. جهود الدولة في توفير اللحوم للمواطنين

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 -6 -2022

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

مستشارة رئيس الوزراء: تم إطلاق وثيقة ملكية الدولة للحوار المجتمعي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. اكتشاف بيضة ديناصور عمرها ملايين السنين بالهند

باز يطير.. تفاصيل مشهد يروج للمثلية الجنسية في كرتون الأطفال Lightyear

تكريم الراحل سمير صبرى فى ختام ترى كور الفرنسى.. صور

برفقة مصطفى حجاج.. صور جديدة من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده

فيديو

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ