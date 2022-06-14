مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 -6 -2022

يتابع المصريون، كل يوم التغيرات في مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة.

ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022، 14 ذي القعدة 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو ، 14 ذي القعدة 1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجْر: 3:08 ص

الشروق: 4:53 ص

الظُّهْر: 11:55 ص

العَصر: 3:31 م

المَغرب: 6:57 م

العِشاء: 8:31 م

مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجْر: 3:08 ص

الشروق: 4:53 ص

الظُّهْر: 11:55 ص

العَصر: 3:31 م

المَغرب: 6:57 م

العِشاء: 8:30 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجْر: 3:08 ص

الشروق: 4:56 ص

الظُّهْر: 12:00 ظ

العَصر: 3:39 م

المَغرب: 7:05 م

العِشاء: 8:41 م



مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 2:59 ص

الشروق: 4:43 ص

الظُّهْر: 11:43 ص

العَصر: 3:17 م

المَغرب: 6:44 م

العِشاء: 8:16 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:20 ص

الشروق: 5:00 ص

الظُّهْر : 11:55 ص

العَصر: 3:24 م

المَغرب: 6:51 م

العِشاء : 8:20 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 3:24 ص

الشروق: 5:00 ص

الظُّهْر : 11:49 م

العَصر: 3:08 م

المَغرب: 6:37 م

العِشاء : 8:02م



