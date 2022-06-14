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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

تشهد أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، انخفاضا كبيرا في الأسواق، بعدما وصل سعر الكوسة لـ 5 جنيهات للكيلو والفاصوليا بـ 10 جنيهات للكيلو والبامية 25 جنيها للكيلو ووصل سعر الكيلو الطماطم 4 جنيهات للكيلو.

 

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 14 يونيو: 

 

كما وصل سعر  البطاطس5 جنيهات للكيلو والبصل الأحمر والأبيض 4 جنيهات للكيلو  و الخيار الصوب و الباذنجان الابيض ب 5جنيها للكيلو، والفلفل الرومي والحامي 4 جنيهات للكيلو، فيما سجل فلفل الألوان 25 جنيها للكيلو، والليمون 15 جنيها للكيلو، بالإضافة إلي انخفاض سعر الكرنب ل 7جنيهات للكيلو.

أما أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022: 

بعض أنواع الفاكهة حيث سجل التفاح الأحمر بـ 25 جنيها للكيلو  والأصفر 29 للكيلو ، والبرتقال عصير ب 10جنيهات للكيلو والعنب ب 25 جنيهات للكيلو والشهد 9 جنيهات للكيلو، المشمش 14 جنيها للكيلو والجوافة 16 جنيها للكيلو.

 

كما وصل سعر البرقوق لـ 20 جنيها للكيلو والكيوي ب30 جنيها للكيلو،  والخوخ السكري ب 10جنيهات والجوافة 18 جنيها للكيلو ، والبطيخ بـ 4 جنيهات للكيلو والموز ب 14 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر، أنه تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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