أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

تشهد أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، انخفاضا كبيرا في الأسواق، بعدما وصل سعر الكوسة لـ 5 جنيهات للكيلو والفاصوليا بـ 10 جنيهات للكيلو والبامية 25 جنيها للكيلو ووصل سعر الكيلو الطماطم 4 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 14 يونيو:

كما وصل سعر البطاطس5 جنيهات للكيلو والبصل الأحمر والأبيض 4 جنيهات للكيلو و الخيار الصوب و الباذنجان الابيض ب 5جنيها للكيلو، والفلفل الرومي والحامي 4 جنيهات للكيلو، فيما سجل فلفل الألوان 25 جنيها للكيلو، والليمون 15 جنيها للكيلو، بالإضافة إلي انخفاض سعر الكرنب ل 7جنيهات للكيلو.

أما أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022:

بعض أنواع الفاكهة حيث سجل التفاح الأحمر بـ 25 جنيها للكيلو والأصفر 29 للكيلو ، والبرتقال عصير ب 10جنيهات للكيلو والعنب ب 25 جنيهات للكيلو والشهد 9 جنيهات للكيلو، المشمش 14 جنيها للكيلو والجوافة 16 جنيها للكيلو.

كما وصل سعر البرقوق لـ 20 جنيها للكيلو والكيوي ب30 جنيها للكيلو، والخوخ السكري ب 10جنيهات والجوافة 18 جنيها للكيلو ، والبطيخ بـ 4 جنيهات للكيلو والموز ب 14 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر، أنه تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.