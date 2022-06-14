5 وعود و6 رسائل.. ماذا دار بين الرئيس السيسي والإعلاميين في مدينة السادات بالمنوفية

ألتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلاميين والصحفيين الحاضرين لافتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات بحافظة المنوفية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل الرئيس السيسي للإعلاميين والصحفيين

وقام الرئيس السيسي أمس الاثنين بافتتاح عدد من المشروعات الإنتاج الحيواني الألبان والمجازر الآلية بحضور ومشاركة قيادات الدولة وعلي رأسهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الدفاع الفريق محمد زكي، ووزير الداخلية محمود توفيق، إضافة الي عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وقال الرئيس السيسي للإعلاميين: إن الدولة تهدف إلى الحفاظ على مستويات الأسعار دون زيادة، مشيرًا إلى أن الدولة لديها ما يكفي من مخزون السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر.

ثم وجه خلال الحوار الذي أجراه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، الشكر الى المزارعين لتوريدهم ما يقرب من 5 ملايين طن من محصول القمح.

وأكد الرئيس أنه مستعد لتوفير الرؤية الواضحة حول أي موضوع، مؤكدًا أن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية يضم كل الموضوعات وبياناتها الرسمية.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع الإعلاميين والصحفيين خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان، أمس الاثنين: «مستعد أوفر الرؤية الواضحة لأي حد، ولو في مشكلات نشوف الموجود مع المشكلة والمختص ونتحرك فيها».

وتابع السيسي حديثه لهم: «مش مطلوب إن حد يتكلم بشكل إيجابي عشان يدعم حد، عاوزك تشوف الحقيقة وتقولها للناس، بناء فهم حقيقي لقدراتنا وتحدياتنا هو اللي هيخلي المواطن الموجود في الشارع مستعد يستحمل وتتكون حصانة ومناعة لدى الناس من الحراك ده إحنا كمسؤولين نتكلم بالصدق والإعلاميين يتكلموا بالفهم».

ثم بعد ذلك، رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤال أحد الإعلاميين بشأن سد النهضة الإثيوبي، قائلا: «محدش هيقرب من مياه مصر».

وتوجه الرئيس، بالشكر إلى الأشقاء في الخليج، مؤكدًا أنهم تحركوا مع الدولة دون أن تطلب منهم مصر ذلك.

وأضاف السيسي: «نحاول من جانبنا أن نجعل الودائع استثمارات في مصر، هناك مشروعات عديدة وفيها فرص كثيرة، ونرحب بالأشقاء كاستثمار مشترك ولو لوحدهم معندناش مشكلة مستعدون لذلك».

وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الإعلاميين، على هامش افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

وأجرى الرئيس السيسي، أمس الاثنين، جولة تفقدية داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان في مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ما حدث أمس من أجل الاكتفاء الذاتي

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن المشروعات التي قام بافتتاحها الرئيس السيسي أمس مشروعات في المجال الحيواني، لتسد فجوة بالنسبة لإنتاج اللحوم في مصر.

وأوضح صيام ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر إنتاجها من اللحوم يكفي فقط 50% من احتياجاتنا من اللحوم الحمراء، وهذا السبب لعدم وجود المراعي والأعلاف بجانب ضيق مساحة الأراضي وقلة المياه وإلى آخره، لذلك لا يوجد حل غير أن مصر تستورد هذه التكنولوجيات، والذي حدث أمس هو نقل التكنولوجيا العالمية في مجال إنتاج الحيوان.

وتابع: يحدث ذلك عن طريق إحضار السلالات الأجنبية المنتجة للحم والألبان ونقوم بهذه المشروعات بأعلى مستوى وفقا للمواصفات القياسية، وحتى الحليب يكون آلي وفقا للتكنولوجيا عالمية، إذا لا يوجد حل آخر أمام مصر غير ذلك "لأن عدم وجود مراعٍ يسبب المشكلات".

وأكد صيام، أن "مصر تستورد جزءًا كبيرًا من الأعلاف المركزة نتيجة للنقص في هذه الأعلاف".

مشيرا إلى أن "ما حدث امس افتتاح مجمعات الإنتاج الحيواني في النوبارية وفي شمال التحرير وفي سفاجا والتعامل مع الحيوانات المستوردة من السودان وإفريقيا، ومجمع السادات الأساسي الذي تم افتتاحه اليوم بالإضافة إلى مجمع تم افتتاحه من ثلاث سنوات في الفيوم في نفس النوعية من المجمعات”.

وأوضح أن "المجمع يشمل إنتاج لحوم وألبان ومجازر، وسيكون على أعلى مستوى من المواصفات العالمية، لسد الفجوة لنصل من 50% 65% إذا تم قطع مسافة كبيرة في اتجاه الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء”.

واختتم: "باقي المنتجات لدينا بها اكتفاء ذاتي مثل السمك بـ 80%، وفي ظل نقص الموارد الأرضية والمائية وزيادة السكان والطلب على هذه المنتجات كان لا بد من اللجوء إلى التكنولوجيا العالمية لسد الفجوة ورفع نوعية الغذاء على مستوى الفرد".

الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة

أبرز تصريحات الرئيس السيسي

خلال السطور التالية يقدم موقع “صدى البلد”، أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية أمس الاثنين، والتى جاءت كالتالي:

أشكر كل المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح حتى الآن.

نؤكد أهمية استغلال أكبر مساحة من الأراضي في ضوء النمو السكاني في مصر.

نرحب بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات.

الدولة أرجأت الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء عدة مرات تخفيفا عن المواطنين.

نحرص على استقرار أسعار الوقود والطاقة.

الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسعار.

أوجه المحافظين بتطوير الشكل الحضاري للأسواق.

الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في رفع معدلات نمو الإنتاج الحيواني.

حالة الرضا المجتمعي أهم أولويات الدولة.

نستهدف تغيير حياة صغار المربين عن طريق عملية إحلال برءوس ماشية أكثر إنتاجية.

مفيش عندنا نقص فى حاجة.

نستهدف الوصول بالدخل القومى إلى تريليون دولار.

الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت فى رفع معدلات نمو عدد من المشروعات الحيوانية.

يمكن إجراء مسابقات لأحسن سوق فى المحافظات لفرز الأفضل فيها.

الأسعار فى مصر كان من الممكن أن تصبح أعلى من الأسعار الحالية بكثير.

حديثي عن دعم الاستقرار ليس هدفه حماية النظام بل الحفاظ على الشعب ومقدراته.

أؤكد ترحيبي بالقطاع الخاص وأقول لهم حقوقكم محفوظة.

الدولة تأخرت فى دخول مجال صناعة اللحوم.

الدولة تعمل على ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

مصر تحتاج الى العمل بأسلوب القفزات وليس العمل بسرعة.