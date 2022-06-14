مصرع تاجر مخدرات وضبط آخر فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة قطاع الامن العام تحت قيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) والمطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا "قتل عمد" والمقضى فيها بالحكم بالإعدام.

وتقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه، وعُثر بجواره على (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو – بندقية آلية – رشاش متعدد – رشاش جرينوف – طبنجة – 6 خزينة متنوعة – 1583 طلقة مختلفة الأعيرة ) وكذا سيارة "ربع نقل" ، وقد أمكن ضبط "حارس العنصر" (سائق ، مقيم بذات الناحية) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – بندقية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.