"المصريين الأفارقة" تشارك في اجتماعات أفركسيم بنك غدا

تشارك جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة دكتور يسري الشرقاوي، أكثر من 3 آلاف شخصية رفيعة المستوى في الاجتماعات السنوية الـ 29 لأفركسيم بنك.

وينظم البنك المركزي المصري الحدث بالتعاون مع أفركسيم بنك، غدًا الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والجدير بالذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تتمتع بشراكة استراتيجية مع أفركسيم بنك، وينظم الاجتماع تحت عنوان "تحقيق إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عصر ما بعد كوفيد 19 للاستفادة من قوة الشباب”.

ومن المقرر أن يحضر الحدث محافظي البنوك المركزية، ورؤساء الحكومات، والوزراء الأفارقة، وممثلي المنظمات الدولية، والإقليمية، ومنهم: منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وممثلي البنوك والخبراء الدوليين.

وتستمر الاجتماعات لمدة 4 أيام، يعقد خلالها 30 جلسة عامة ورئيسية، كما تتضمن معرضين حول برامج ومبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وكذلك برامج بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.

وفي بيان خاص من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أكدت أنه قد ورد إليها دعوة لحضور الاجتماع السنوي لـ Afreximbank 2022 بعد توقف عامين، مؤكدة أنها ستشارك بعقد جلسة نقاشية هامة.

وأكد الشرقاوي أن الاجتماعات سوف تبحث عددًا من الموضوعات الرئيسية، من ضمنها تفعيل إمكانات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، في مرحلة ما بعد فيروس كورونا، وأيضًا كطريق للتحول نحو عالم متغير، مؤكدًا أن الجلسات ستناقش مستقبل التكامل الاقتصادي في القارة، وسبل تمكين الشباب الأفريقي، والاستفادة من الطاقات الإبداعية في تحقيق التحول الاقتصادي.

وشدد الشرقاوي على أهمية تلك الاجتماعات في تعزيز التكامل الدولي والإقليمي، وزيادة الاستثمارات بين مصر ودول أفريقيا، وأشار إلى أن أفركسيم بنك يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز العلاقات التصديرية بين مصر والدول الأفريقية، وأكبر دليل على ذلك تعاونها المستمر والمثمر مع الجمعية.



وأكد أن الجمعية لها جلسة خاصة في الاجتماعات، تحت عنوان "دور مصر في إجراءات تطبيق اتفاقية التجارة البينية الإفريقية الحرة"، يوم 17 يونيو، ويعرض بها رؤية القطاع الخاص المصري والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

وأضاف أن الجمعية سوف تناقش خلال الجلسة تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد الإفريقي، والتركيز على دور المرأة وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصدير منتجاتها إلى عمق القارة السمراء، واستعراض نتائج دراسة استقصائية للقطاع الخاص حول التجارة والاستثمار في القارة.

وأكد الشرقاوي ثقته في نجاح الاجتماعات، وأكد أن الجمعية تخطط للاستفادة من الاجتماعات السنوية لأفركسيم بنك، مشيرًا أن الجمعية سوف تناقش كيفية التعاون وبحث القضايا المشتركة بين المنظمات والهيئات الموجودة.

وخلال حديثه توجه الدكتور يسري الشرقاوي بالشكر لكل من اهتم بالتسجيل المبكر للمشاركة بالاجتماعات السنوية لأفركسيم بنك، مؤكدًا على أهمية تلك الاجتماعات باعتبارها منصة هامة لإثبات دور الجمعية والتأكيد على رؤيتها واستيراتيجيتها.

وأشاد بأهمية الاجتماعات في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجمعية والشخصيات رفيعة المستوى الموجودة في جلسات الحدث؛ لمواصلة دعم الاقتصاد المصري الإفريقي.

وأكد الشرقاوي على سعادته بالمشاركة في هذه الاجتماعات، وأضاف أن الجمعية حريصة على دعم كافة الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري وأفركسيم بنك، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الاقتصاد الإفريقي.

ومن الجدير بالذكر أن أفركسيم بنك "بنك التصدير والاستيراد الأفريقي"، تأسيس عام 1993 بموجب وثيقتين تأسيسيتين من بعض الحكومات الإفريقية وبنك التنمية الإفريقي والمؤسسات المالية، وهو مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم أفريقيا، تعمل على تمويل وتعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية وخارجها، ويعمل على تمويل المشروعات التي تدعم التجارة الإفريقية، وتسرع التصنيع والتجارة داخل المنطقة.