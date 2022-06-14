منتخب السباحة البارالمبية يحقق نتائج رائعة فى بطولة العالم بماديرا

حقق منتخب السباحة البارالمبى نتائج رائعة فى بطولة العالم المقامة فى مدينة ماديرا فى البرتغال بوصول اربع سباحين إلى نهائيات البطولة للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

حققت السباحة ملك عبد الشافى المركز الرابع على مستوى العالم فى سباق 100 متر صدر فى تصنيف طبى فئة sp4 بزمن قدره 2.16 وكانت قريبة من الفوز بالميدالية البرونزية بفارق خمس ثوانى فقط عن بطلة فرنسا.

وفازت أية ايمن عباس بالمركز السابع على مستوى العالم فى سباق 100 متر حرة فى فئة طبية s6 وكسرت رقمها السابق وحققت رقما أفريقيا جديدا باسم مصر، حيث حققت رقما قدره 1:21 دقيقة.



وتأهل يوسف محمد لنهائيات البطولة لأول مرة فى تاريخه فى سباق 150 متر متنوع فى فئة طبية sm3 .

وفاز زياد كحيل بالمركز الثامن على العالم فى سباق 100 متر صدر فئة طبية sp4 بزمن قدره 2.05 دقيقة.



وهنأ دكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية اللاعبين والجهاز الفنى على هذه النتائج ، ووعدهم باستمرار تقديم كل الدعم لمنتخب السباحة من تدريبات ومشاركة فى بطولات دولية لتحسين الرانك العالمى ورفع مستوياتهم حتى يصبحوا مؤهلين للحصول على ميداليات خلال دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024.

وتعد هذه النتائج إنجاز كبير للسباحة البارالمبية فى ظل صغر اعمار السباحين وكونها المرة الأولى منذ فترة طويلة التى يصل فيها أربعة سباحين إلى نهائيات بطولة العالم.

وشاركت البعثة فى طابور عرض البطولة خلال حفل الافتتاح الذى حضره محمد يحيى يوسف رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية و دكتور ايمن الجندى مدرب عام المنتخب والسباحة أية ايمن عباس التى مثلت المنتخب فى حفل الافتتاح ، ويضم المنتخب فى بطولة العالم خمسة سباحين ، ومعهم الجهاز المعاون الذى يضم عماد مدبولى مدرب وإدارى الفريق ودكتور هاجد العنتبلى طبيب المنتخب.

وأعرب دكتور ايمن الجندى مدرب عام المنتخب أنه رغم ظروف البطولة الصعبة إلا أن السباحين نجحوا فى تحقيق ارقام جيدة ولأول مرة فى بطولة العالم فى الفترة الأخيرة يتأهل اربع سباحين لنهائيات بطولة العالم ويحققوا مراكز جيدة ، والمفاجأة كانت بتحقيق المركز الرابع على العالم من خلال ملك عبد الشافى بعد حصولها على المركز الثامن فى اولمبياد طوكيو وكانت قريبة من الفوز بميدالية ، وبذلك اصبحنا على بعد خطوة من تحقيق ميدالية فى اولمبياد باريس 2024.