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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط محاولة تهريب حشيش بـ74 مليون جنيه بالسويس.. فيديو

صدى البلد

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط أحد العناصر الإجرامية (سائق من الدقى بالجيزة) تخصص فى نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط لترويجها على عملائه على مستوى الجمهورية، مستخدماً فى ذلك سيارة نقل بمقطورة من خلال إعداد مخازن سرية يصعب الوصول إليها .

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة وبحوزته 9600 طربة حشيش وزنت طن و100 كيلو جرام هيدرو و15 كيلو جرام أفيون، مخبأة داخل مخازن سرية بالسيارة.

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإستخدامه للسيارة فى النقل والتهريب.

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 74 مليون جنيه تقريباً

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

https://www.youtube.com/shorts/n2HYJQOALUA

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