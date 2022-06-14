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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخزانة الأمريكية قلقة بشأن الإفراط في استخدام العقوبات ضد روسيا

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أديمو، اليوم الثلاثاء، إنه قلق بشأن الإفراط في استخدام العقوبات ضد روسيا.

وقال أدييمو خلال جلسة استماع في الكونجرس ردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق من الإفراط في استخدام العقوبات: “أنا كذلك”.

وأشار أدييمو إلى أن الولايات المتحدة وحدها قد فرضت ألف عقوبات على الكيانات والأفراد الروس منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.

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وفي وقت سابق، اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بأن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى زيادة أسعار الغذاء والوقود في السوق الأمريكية.

وقالت يلين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، "عقوباتنا على روسيا لها تأثير حقيقي على تكلفة الغذاء والوقود".

وقالت يلين: "في ضوء الأحداث التي تشهدها الجغرافيا السياسية العالمية، فإن النمو الاقتصادي الأمريكي سيتباطأ، ولكن لا داعي للخوف من حدوث ركود في الاقتصاد".

روسيا أوكرانيا الكونجرس الولايات المتحدة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد روسيا

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