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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيسترن كومباني عن وجود ديانج بقائمة الأهلي: مشاركته أو غيابه مش هيفرق معانا

صدى البلد

قال نصر عبد العزيز، رئيس نادي إيسترن كومباني، إن مباراة فريقه أمام الأهلي، ستكون مهمة للغاية، يسعى فيها للفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن إيسترن كومباني، سيخوض المباراة باللاعبين المتواجدين، رغم غياب محمد صالح، الذي يشارك مع منتخب فلسطين.

وأوضح حديثه، بشأن الاتفاق مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بأن الأهلي لن يخوض المباراة بلاعبيه الدوليين، قال: «ديانج انضم للقائمة، ولكن لن نتحدث حاليًا والأهلي بمن حضر، لذلك وجود ديانج أو غيابه لن يفرق معه».

واختتم رئيس إيسترن كومباني، حديثه، أنه لن يكون له رد فعل، على ضم الأهلي لديانج لقائمة الفريق التي ستخوض المباراة، إلا أنه ينتظر عقب نهاية اللقاء، لتحديد موقفه النهائي.

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