عيد ميلاد الملك.. ماذا قال أساطير كرة القدم عن محمد صلاح؟

محمد صلاح أسطورة مصرية، أمتع العالم بسحره، وأجبر خصومه قبل عشاقه على الاستمتاع بمهارته الخيالية وأهدافه الخرافية.

ويحتفل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 30، حيث ولد يوم 15 يونيو 1992، في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

بدأ محمد صلاح مسيرته الاحترافية باللعب في صفوف المقاولون ثم انتقل لصفوف بازل السويسري عام 2013، ثم رحل إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2014، ليخرج معارًا منه لـ فيورنتينا في 2015 ثم روما في نفس العام والذي قام بشرائه بعد ذلك، لينتقل من خلاله لصفوف نادي ليفربول 2017، حيث أصبح ملكًا للأنفيلد معقل الريدز.

ماذا قال أساطير كرة القدم عن محمد صلاح :

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول: محمد صلاح تحول إلى “وحش" في إنهاء الهجمات.

بيليه أسطورة منتخب البرازيل: لا تشعروا بالدهشة من أرقام محمد صلاح.. إنه أحد أفضل لاعبي العالم.

ميسي نجم باريس سان جيرمان : أحب طريق لعب محمد صلاح.

هنري أسطورة آرسنال: محمد صلاح “مخيف” وأحب طريقة تسجيله للأهداف.

آرسين فينجر المدرب التاريخي لفريق آرسنال : محمد صلاح مزيج بين ميسي ورونالدو

جاري لينكر أسطورة الكورة الإنجليزية: محمد صلاح تحول إلى ميسي

إيان راش أسطورة ليفربول في تصريح سابق لـ “صدى البلد”: سعيد بتحطيم محمد صلاح لأرقامي القياسي

كورتوا حارس مرمى ريال مدريد: محمد صلاح أحد أعظم لاعبي العالم في العقد الماضي.. إنه يتمتع بالسحر

سباليتي مدرب صلاح السابق في روما: “مو” أفضل لاعب دربته في مسيرتي

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد : محمد صلاح استثنائي

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما : محمد صلاح سلاح ليفربول النووي

مارسيلو أسطورة ريال مدريد : تعرضت لصدمة عصبية قبل اللعب أمام صلاح في نهائي دوري الأبطال 2018

رونالدينيو أسطورة منتخب البرازيل: تمنيت اللعب بجانب محمد صلاح

إيان رايت أسطورة آرسنال: محمد صلاح يحول كل شيء إلى ذهب

جاي ديميريت أسطورة واتفورد “في تصريح سابق لصدى البلد”: صلاح قاتل أمام المرمى.. وحدته أمام شباك الخصوم لا مثيل لها

ستيفين جيراد أسطورة ليفربول : تمنيت اللعب بجانب محمد صلاح

مارادونا أسطورة منتخب الأجنتين: محمد لاعب يمتاز بالسرعة الفائقة والذكاء ويجيد اللعب بقدمه ورأسه

زين الدين زيدان المدير الفني السابق فريق ريال مدريد: محمد صلاح لاعب عظيم